Die RPG-Systeme in Cyberpunk 2077 bieten absurd viel Freiheit

Spielerische Freiheit soll eine Säule von Cyberpunk 2077 werden. Nicht nur, was Quests und Entscheidungen angeht - sondern auch beim Skill- und Fortschritt-System des Rollenspiels. Wir haben von den Entwicklern einige Infos dazu bekommen, die wir mit euch teilen wollen.

Fünf Attribute, zwölf Perk-Bäume

Schon bei der Charaktererstellung gibt euch Cyberpunk 2077 zahlreiche Möglichkeiten, den Protagonisten V ganz nach eurem Geschmack zu gestalten. Ja, das reicht bis zur Größe eurer Genitalien, das dürften die meisten inzwischen mitbekommen haben. An dieser Stelle sprechen wir aber nicht von den äußeren, sondern von den inneren Werten - nämlich Attributen und Perks.

Die Start-Attribute

Mit diesen Eigenschaftswerten passt ihr V zu Beginn des Spiels an. Ihr könnt Punkte in die fünf verschiedenen Attribute verteilen. Diese sind:

Stärke: Dieses Attribut bestimmt eure physische Stärke, außerdem eure Lebensenergie, Ausdauer und den Nahkampfschaden. Wenn ihr gerne nah am Geschehen seid und möglichst viele Schläge wegstecken wollt, solltet ihr hier Punkte investieren.

Reflex: Bestimmt eure Koordination und eure Geschwindigkeit. Ein hoher Wert verbessert eure Chance auf kritische Treffer, erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit und macht euch schwieriger zu treffen.

Intelligenz: Verbessert euren Intellekt, aber auch euer Gedächtnis. Vor allem Hacker profitieren von diesem Attribut: Ein hoher Wert macht eure Hacks einfacher und schneller.

Technische Fähigkeiten: Dieser Wert bestimmt eure Begabung im Umgang mit komplizierter Technik. Außerdem bekommt ihr dadurch zusätzliche Rüstung und eine höhere Chance, Crafting-Zutaten zu finden.

Coolness: Dieses Attribut verbessert eure Willenskraft und Selbstbeherrschung. Ein hoher Wert verbessert eure Schleich-Fähigkeiten, erhöht euren kritischen Schaden und macht euch widerstandsfähiger gegen negative Effekte.

Okay, das sieht vielleicht überschaubar aus, jedes Attribut kommt aber mehreren eigenen Perk-Bäumen daher, in die ihr im Laufe des Spiels Punkte investieren könnt - insgesamt sind es stattliche zwölf! Bäume, nicht Perks. Viele der Eigenschaften und Skills bauen aufeinander auf, ihr müsst also Punkte investieren, um weitere Verbesserungen freizuschalten.

Manche Änderungen liegen im Prozentbereich. Teilweise erwirken die Perks allein schon aber gewaltige Unterschiede. Ein ganzer Baum sorgt nämlich zum Beispiel dafür, dass wir Buffs erhalten, wenn wir fast tot sind, was aggressives Vorgehen deutlich atttraktiver werden lässt.

Wie man die Fähigkeiten dann zielführend einsetzt, seht ihr am besten in unserer Gameplay-Preview:

Cyberware und Mods kommen noch oben drauf

Aber da hört es noch nicht auf. Über Waffen-Mods wie einen Schalldämpfer für Pistolen könnt ihr euer Ausrüstung noch separat verbessern. Und dann ist da natürlich noch die Cyberware. Dahinter verbirgt sich ein Kapitel für sich, was spielerische Freiheit und Charakteranpassung angeht. Ihr dürft V zum Beispiel mit extrastarken Gorilla-Armen zum Zuschlagen ausstatten oder auch die gefährlichen Mantis-Klingen aus den Trailern nutzen.

Cyberware dürft ihr kaufen und Mods craften. Für Perks und Attribute muss man aber natürlich irgendwie an Punkte kommen. Das funktioniert über ein Levelsystem. Auch hier setzt Cyberpunk 2077 aber gleich auf mehrere. Wir dröseln das Ganze mal für euch auf:

So funktioniert der Charakter-Fortschritt

Es gibt vier wichtige Faktoren, die ihr kennen solltet, denn diese bestimmen euren Fortschritt im Rollenspiel. Wir stellen sie euch in einer Übersicht vor.

Euer Level

Wie in Rollenspielen üblich, verfügt V über ein Charakter-Level. Dieses erhöht ihr, indem ihr Erfahrungspunkte sammelt. Laut den Entwicklern gibt es die meisten XP für das Abschließen von Quests - das ist also der effektivste Weg, V schnell zu verbessern. Bei einem Level-Up bekommt ihr Attributs- und Perk-Punkte, die ihr verteilen könnt.

Euer Street Cred

Das ist sozusagen euer Ruf in Night City. Ihr steigert euren Street Cred, indem ihr Aufträge abschließt oder Kopfgelder einsackt. Je höher euer Wert ist, desto mehr Händler stehen euch zur Verfügung, die euch hochwertige Gegenstände verkaufen. Teilweise schaltet ihr so aber auch neue Nebenaufgaben frei.

Eure Skills

Eure Fähigkeiten verbessert ihr ganz einfach dadurch, indem ihr sie einsetzt - zum Beispiel steigt euer Gunslinger-Skill, wenn ihr viel mit Pistolen schießt. Dadurch werdet ihr automatisch immer besser in dem, was eure oder euer V häufig tut und schaltet Boni frei.

Eure Ausrüstung

In Cyberpunk 2077 habt ihr - wie schon erwähnt - tonnenweise verschiedene Ausrüstung zur Auswahl: Waffen, Implantate, Kleidung… Diese Gegenstände verleihen euch aktive oder passive Fähigkeiten - auch hiermit könnt ihr V also an eure Vorlieben anpassen. Je höher euer Level ist, desto besser werden natürlich auch die Items, die ihr findet.

Fassen wir zusammen

CD Projekt Red verspricht, dass Cyberpunk 2077 euch größtmögliche Freiheiten beim Spielstil bieten wird. Das geht soweit, dass die Entwickler sich sogar freuen, wenn ihr sie austrickst.

Schon zu Beginn könnt ihr eure(n) V nicht nur im Editor zusammenbasteln, sondern durch die Attribute auch bestimmen, welchen Weg ihr einschlagt. Darauf seid ihr aber keineswegs festgelegt, denn typische Klassen gibt es nicht. Stattdessen könnt ihr eure Fähigkeiten selbst zusammenstellen und darüber einen Spielstil wählen.

Damit, ob ihr eigentlich einen gutherzigen Helden oder eine Heldin spielen könnt, setzt sich Michael in seiner Kolumne bei GameStar Plus auseinander. Seid ihr ohnehin eher der dunklen Seite zugetan, empfehlen wir euch schon mal einen Blick auf die verbrecherischen Gangs von Night City.