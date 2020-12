Cyberpunk 2077 - Sprache umstellen: So geht's bei Steam und GOG

In unserem Test zu Cyberpunk 2077 lobt Dimi die hervorragende Vertonung: Sowohl die englische als auch die deutsche Synchro hören sich fantastisch an. Allerdings stehen viele Spieler vor dem Problem, dass selbst in den Optionen im Unterpunkt »Sprache« gar keine deutsche Sprachausgabe wählbar ist. Wie ihr das Problem beheben und Cyberpunk 2077 auf Deutsch spielen könnt, erklären wir euch im folgenden Artikel.

Sprache auf Deutsch ändern - so geht's

Um die deutsche Synchro zu aktivieren, müsst ihr die Sprache im Launcher eurer Wahl definieren - und das geht folgendermaßen:

Steam

Wählt in eurer Steam-Bibliothek Cyberpunk 2077 aus, macht einen Rechtsklick auf den Spielenamen und klickt auf »Eigenschaften«.

Im Eigenschaften-Fenster wählt ihr oben den Reiter »Sprache«. Hier könnt ihr die gewünschte Sprache des Spiels auswählen.

Sollte es sich um eine bislang noch nicht gewählte Sprache handeln, wird ein ca. 4 GB großes Update heruntergeladen.

Anschließend könnt ihr im Spiel in den Optionen im Unterpunkt »Sprache« nun die Sprachausgabe ändern.

GOG

Bei GOG müsst ihr ebenfalls einen Rechtsklick auf Cyberpunk 2077 in eurer Bibliothek machen und dort »Installation verwalten« => »Konfigurieren…« auswählen.

Anschließend könnt ihr im sich öffnenden Fenster die gewünschte Sprache auswählen.

Auch hier könnt ihr im Spiel in den Optionen im Unterpunkt »Sprache« nun die Sprachausgabe ändern.

So entstand die deutsche Synchronisation

An der hervorragenden deutschen Sprachausgabe haben unter anderem die Synchronsprecher Björn Schalla (Stimme von Travis Fimmel) und Benjamin Völz (Stimme von Keanu Reeves) mitgewirkt. Wie diese entstanden ist, seht ihr im Making-of:

