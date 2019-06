Angebliche Standard Edition von Cyberpunk 2077 mit Extras geleaked

Wir wissen noch immer nicht, wann genau Cyberpunk 2077 letztlich erscheint (auch wenn es deutliche Hinweise gibt), doch ironischerweise könnten wir bereits erfahren haben, was im Verkaufspaket drin stecken wird. Zumindest sofern der angebliche Leak auf dem offiziellen Cyberpunk-Discord der Wahrheit entspricht.

Ein Nutzer postete dort eine polnische Werbung, die die Inhalte der Standard Edition von Cyberpunk 2077 aufführt. Diese Standard Edition würde, falls sie echt ist, ein ziemlich üppiges Drumherum an Gimmicks enthalten:

Eine Stadtkarte von Night City

Eine Postkarte von Night City

Sticker

Ein Entwickler-Kompendium

Den digitalen Soundtrack

Ein Handbuch von Cyberpunk 2020 (der Pen&Paper-Vorlage des Spiels)

Ein Mini-Artbook

Desktop-Wallpaper

Zahlreiche News-Seiten, darunter beispielsweise Gamerant, berichten über den angeblichen Leak. Die Echtheit kann jedoch niemand bestätigen. Geht also mit einer ordentlichen Portion Skepsis an den Screenshot heran.

Die Standard Edition von The Witcher 3 enthielt aber ebenfalls jede Menge Extras wie den offiziellen Soundtrack, eine Karte der Spielwelt, Aufkleber, ein Kompendium des Witcher-Universums und mehr. Es würde also nicht überraschen, wenn CD Projekt RED auch bei Cyberpunk wieder ein ordentliches Paket schnürt.

So oder so werden wir ohnehin bald mehr erfahren - zur E3-Pressekonferenz von Microsoft rechnen wir mit einem großen Cyberpunk-Reveal. Ihr könnt die Ankündigung live bei uns verfolgen, wir streamen die kompletten Pressekonferenzen inklusive Expertenkommentar. Alle Infos dazu findet ihr in unserem großen Ablaufplan zur E3 2019.

