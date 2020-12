Cyberpunk 2077 nach Update 1.06: Wie gut läuft das Spiel bei euch?

Viele hatten sich den Release von Cyberpunk 2077 anders vorgestellt. Seit Release kämpfte eines der meist erwarteten Spiele 2020 mit technischen Problemen wie Bugs und Glitches, aber auch Performance-Einbußen auf verschiedenen Systemen. Vor allem die Last-Gen-Konsolen hatte es hart getroffen.

Seitdem arbeitet CD Projekt hart an einer Verbesserung und versucht durch Patches und Updates den Problemen Herr zu werden. Das am 23. Dezember erschienene Update 1.06 ist das Aktuellste und behob kurz vor Weihnachten noch einen der nervigsten Bugs am PC. Darüber hinaus gab es aber nur einen Quest-Fix, sowie weitere Konsolen-Verbesserungen.

Das am 19. Dezember veröffentlichte Update 1.05 war wesentlich umfangreicher und behob vor allem Quest-Bugs und verbessert Performance- und Grafikprobleme. Die kompletten Patch Notes lest ihr in unserer Übersicht zu Update 1.05:

Mit dem Update 1.05 wurde aber auch ein vermeintlicher Performance-Fix entfernt, der zuvor einigen Spielern geholfen hatte. Seitdem lesen wir vor allem in den Kommentaren viele unterschiedliche Meinungen und Statements dazu, wie Cyberpunk aktuell auf den meisten Rechnern läuft.

Macht mit bei unserer Umfrage

Um einen Überblick über die aktuelle Situation zu bekommen, haben wir euch eine kleine Umfrage zusammengestellt, bei der ihr abstimmen könnt, wie gut Cyberpunk 2077 aktuell bei euch läuft und ob ihr es überhaupt spielt:

Gerne könnt ihr uns auch in die Kommentare schreiben, auf welchem System, beziehungsweise mit welcher PC-Konfiguration ihr spielt und wie sehr euch die Bugs und Glitches beeinträchtigen.

Wer aktuell wenig Probleme hat und täglich durch Night City streift, der findet in unserem Guide Hub zu Cyberpunk 2077 allerlei nützliche Hilfen, Tipps und Tricks zu den verschiedensten Bereichen des Spiels. Etwa erfahrt ihr dort, wie ihr das Spiel als Pazifist durchspielen könnt oder wie dieses Hacking-Minispiel eigentlich funktioniert.

Ebenfalls spannend: Trotz den zahlreichen technischen Problemen und den viele Rückerstattungen konnte sich Cyberpunk über 13 Millionen mal verkaufen. Neue Updates wird es vermutlich erst Anfang 2021 geben, denn jetzt befinden sich auch die Entwickler erstmal im Weihnachtsurlaub.