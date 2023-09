Cyberpunk 2077: Fans der Netflix-Serie können jetzt ein neues, herzzerreißendes Detail im Spiel entdecken

Mit Update 2.0 haben es neue Anspielungen an die Netflix-Serie Edgerunners in das Night City von Cyberpunk 2077 geschafft. Bildquelle: Netflix

Mit Phantom Liberty steht das erste und einzige Story-Addon für Cyberpunk 2077 in den Startlöchern, am neuen Update 2.0 könnt ihr euch aber jetzt schon austoben. Und wer besonders aufmerksam durch die Straßen von Night City zieht, hat vielleicht schon jetzt eine neue Anspielung an die Netflix-Serie Edgerunners erspäht.

Seid ab dieser Stelle natürlich vor Spoilern zu Cyberpunk: Edgerunners gewarnt! Ihr solltet die Netflix-Serie gesehen haben, bevor ihr hier weiterlest.

Eine letzter Tribut für gefallene Edgerunners

Wie für das Cyberpunk-Genre üblich, endet die Netflix-Serie für fast alle Charaktere aus Edgerunners ziemlich düster. Mit David Martinez stirbt im Finale sogar die Hauptfigur und selbst Fanliebling Rebecca ist nicht vor Adam Smasher sicher. Zuvor segneten bereits andere Mitglieder von Davids Crew wie Maine oder Kiwi das Zeitliche.

Nicht die ersten Anspielungen: Edgerunners spielt übrigens circa ein Jahr vor den Ereignissen von Cyberpunk 2077 und nach dem Release der Netflix-Serie wurden von CD Projekt Red neue Querverweise und Inhalte (wie zum Beispiel Rebeccas Schrotflinte Guts ) in das Spiel gepackt. Jetzt wird das Thema mit Update 2.0 nochmal vertieft, was Fans auf Reddit als herzzerreißend bezeichnen.

So wurden die Edgerunners verewigt: Im Friedhof beziehungsweise der Gedenkstätte von Night City könnt ihr jetzt Erinnerungstafeln an fast alle Edgerunners-Hauptfiguren erspähen. Die Formulierung ihrer Texte impliziert, dass Lucy sie in Auftrag gegeben hatte, bevor sie den Schauplatz von Edgerunners und Cyberpunk 2077 für immer hinter sich ließ. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick darauf:

Kommt Staffel 2 von Cyberpunk Edgerunners?

Die Chancen stehen schlecht: Bisher gibt es nur eine Staffel von Cyberpunk: Edgerunners und aktuell ist auch keine zweite geplant. Die Geschichte von David Martinez und Co. ist natürlich abgeschlossen, aber das Universum würde mehr als genug Raum für andere Crews aus Night City lassen.

Fans würden sich zweifelsohne über eine Fortsetzung freuen, aber sollten nicht zu sehr hoffen.

