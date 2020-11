Cyberpunk 2077: Vorbestellungen höher als bei jedem Witcher-Spiel

Cyberpunk 2077 lässt alle Witcher-Teile hinter sich, was die Zahl der Vorbestellungen angeht. Das geht aus einem Quartalsbericht von Entwickler CD Projekt hervor. Zwar veröffentlichten sie keine konkreten Zahlen, aber die Vorbestellungen seien »deutlich höher« als bei den Witcher-Spielen. Zudem erwartet das Studio, dass die meisten Spieler die digitale Version kaufen werden - trotz einiger Boni, die nur in physischen Kopien enthalten sind.

Was genau steckt in welcher Edition von Cyberpunk 2077? Wir haben einen Überblick mit sämtlichen Goodies aus allen Verkaufsversionen für euch erstellt. So könnt ihr entscheiden, ob ihr das Spiel lieber bei Steam, GOG oder doch im Laden kauft.

Digitale Verkäufe haben die Nase vorn

Digital oder physisch kaufen? Diese Glaubensfrage beschäftigt Spieler immer wieder. Bei Cyberpunk 2077 haben die Key-Versionen offenbar die Nase vorn. Der CFO von CD Projekt, Piotr Nielubowicz, erklärte:

"Bei den Vorbestellungen ist Digital sehr stark. (…) Wie weit wir da gehen werden? Wir wissen es ehrlich gesagt nicht, definitiv weiter als bei The Witcher 3 und definitiv sollten mehr als 50 Prozent über den digitalen Kanal kommen. Und die Geschichte von The Witcher 3 zeigt, je länger ein Spiel auf dem Markt ist, desto mehr verschiebt sich das weiter zum Digitalen hin. Bei Witcher 3 ist es die überwiegende Mehrheit."

Insgesamt zeigt sich CD Projekt sehr zufrieden mit den bisherigen Vorbestellungen. Die Zahl steige wie erwartet an, je näher der Launch rückt.

Was noch bekannt gegeben wurde

Obwohl schon viele Trailer und andere Werbe-Inhalte für Cyberpunk 2077 veröffentlicht wurden, soll das Marketing im Dezember nochmal deutlich gesteigert werden.

werden. Trotz angeordnetem Homeoffice bis mindestens März 2021 sieht sich das Studio gut im Zeitplan, was die DLCs für Cyberpunk 2077 angeht.

CD Projekt hat ein starkes drittes Quartal 2020 erzielt. Besonders The Witcher 3, aber auch Gwent und Thronebreaker haben sich gut verkauft.

Zukünftig soll es weniger Verschiebungen bei Projekten geben. Laut Adam Kicinski werde man wahrscheinlich auch die Kommunikation überdenken - zum Beispiel, indem man erst später konkrete Releasedaten nennt.

Release rückt näher - was ist vorher wichtig?

15 Stunden gespielt: Wie gut wird Cyberpunk 2077?

