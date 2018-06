Der Multiplayer von Dark Souls 3 kann ganz schön an die Nerven gehen. Wie in allen Teilen der Serie fallen feindliche Spieler quasi aus dem Nichts in eurer Sitzung ein, jagen euren verletzlichen Avatar, rauben Seelen.

Ein bewährtes System, doch die DLCs von Dark Souls 3 haben gezeigt, dass From Software durchaus mit alternativen PvP-Konzepten experimentieren wollte. Jetzt fand ein Dataminer heraus: Es war sogar mal ein Multiplayer-Modus namens Battle Royale angedacht.

Und ja, dabei handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit nicht um einen Battle Royale, wie wir ihn seit PUBG und Fortnite begreifen. Dark Souls 3 ist dafür zu alt, außerdem hätte ein Modus mit 100 Phantomen wahrscheinlich jede Infrastruktur von Lothric gesprengt. Trotzdem sind wir natürlich neugierig, was sich hinter dem ominösen Modus verbirgt.

Lance McDonald, der Dataminer hinter der Entdeckung, hat schon diverse versteckte Entwicklungsleichen in den Souls-Spielen ausgegraben - beispielsweise Bloodborne-Level in Dark Souls Remastered.

Was sich hinter Battle Royale verbirgt, kann er allerdings auch nicht beantworten. Aber zumindest ist er in den Dateien über ein Battle-Royale-Zeremonialschwert gestolpert.

Hehe, I was able to give myself the "Battle Royale" ceremony sword, unfortunately I can't use it. pic.twitter.com/N778dL0jM0