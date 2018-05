Der Screenshot oberhalb dieses Absatzes wirft Fragen auf. Warum befinden sich Teile eines Spiels von 2015 (Bloodborne) in einem Spiel von 2018 (Dark Souls: Remastered) - und warum spielt Modder Dropoff diese Kombination in Grand Theft Auto 5?

Alle Fragen werden wir euch nicht abschließend beantworten können, aber zumindest können wir das Kuriosum ein wenig aufdröseln: Bei dem Bloodborne-Gebiet handelt es sich um die Upper Cathedral Ward.

Eine Prototyp-Variante dieses Areals existiert in den Testlevels von Dark Souls: Remastered. Unter dem Kürzel »m99« summieren sich im Dark-Souls-Code in der Regel Testumgebungen der Entwickler - so eben auch unter »m99_99_98_00«.

Weil dieser Zusammenhang in der Modding-Community hinreichend bekannt ist, stieß Modder Dropoff auf das Bloodborne-Relikt, extrahierte die Daten und machte sie via 3D-Programm in GTA 5 spielbar. Warum ausgerechnet Grand Theft Auto? Weil die Daten sich einfach gut importieren lassen und man das Dark-Souls-Level so wunderbar begehen (und befahren) kann.

Aber warum steckt das Level von Bloodborne in Dark Souls: Remastered? Modder Lance McDonald führt ins Feld, dass die Daten nicht vom Remaster-Team erstellt wurden, sondern noch aus dem ursprünglichen Build des allerersten Dark Souls stammen.

Here’s a look at the early prototype of Bloodborne’s “Upper Cathedral Ward” map that was left behind in the Dark Souls REMASTERED files. It was created a long time ago back back when Dark Souls was in development. It’s not new work by the REMASTERED team. pic.twitter.com/BKBVGl1o8t