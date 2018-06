Dauntless - Mehr Content für das Free2Play-Monster-Hunter

Vor wenigen Wochen startete der Free2Play-Konkurrent zu Monster Hunter World, Dauntless, auf dem PC in die Open Beta. Im Rahmen der E3 2018 kündigte Entwickler Phoenix Labs jetzt schon das erste kostenlose Content-Update an: Im August gibt es unter anderem eine neue Waffe und ein neues Gebiet.

Sehr viel mehr Informationen gibt es noch nicht, nur einen kryptischen Twittereintrag:

New weapon. New challenges.

Ostia arrives this summer with The Coming Storm — Dauntless' first content pack.

Play it free this August.#E32018 pic.twitter.com/IHSs8zWZ65