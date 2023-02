So geht’s mit Survival-Dauerbrenner DayZ weiter: Roadmap enthüllt den Plan für 2023

DayZ hat mittlerweile schon ein paar Jahre auf dem Buckel, trotzdem wird das Survival-Spiel auch 2023 weiter mit neuem Content und Support versorgt - das haben die Entwickler von Bohemia Interactive offiziell bestätigt. Doch wie genau sieht der Plan für die kommenden Monate letztendlich aus? Wir fassen die wichtigsten Infos für euch zusammen.

DayZ im Jahr 2023

Das planen die Entwickler: Bohemia Interactive teilt erste Pläne für das Jahr 2023. Demnach wird der Entwickler in kommenden Updates einen etwas anderen Ansatz als bisher verfolgen. Konkret heißt das, dass sich neue Erweiterungen nicht wie bisher aus einer Waffe, einem Feature und Bug Fixes zusammensetzen. Stattdessen will sich Bohemia mehr Flexibilität für die Zukunft erlauben, um so das Potenzial von DayZ weiter auszuschöpfen.

So sieht der Content-Plan für 2023 aus: Allzu detailliert fallen die offiziellen Pläne für neue Inhalte von DayZ derzeit nicht aus, ein paar Infos teilt Bohemia aber schon jetzt.

DayZ wird auch 2023 weiterhin von Bohemia unterstützt

Neue kosmetische Gegenstände spielen in jedem kommenden Update eine große Rolle - die Skins und der Klamotten-Loot sollen sich aber in das Universum von DayZ einfügen und keine absurden Ausmaße annehmen

Der Flugplatz im Nordwesten der Chernarus-Map (NWAF) soll überarbeitet und realistischer werden

Die Zombie-KI bekommt ein Update spendiert, was sich auf das Movement der Untoten über die Map und Kämpfe mit den Infizierten auswirkt

Für das Management von Servern wird es (vor allem auf Konsolen) mehr Möglichkeiten geben

Schusswaffen spielen in zukünftigen Updates eine nicht mehr ganz so wichtige Rolle

Was es sonst noch zu DayZ zu wissen gibt

In den letzten Jahren hat der Survival-Dauerbrenner immer neue Updates spendiert bekommen. Zuletzt erschien Version 1.20 für DayZ, was weniger Content und dafür mehr Fehlerbehebungen und Gameplay-Anpassungen lieferte.

