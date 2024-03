13 Jahre nach Release finden Fans einen Trick in Dead Space 2, den nicht mal alle Entwickler kannten

In den Dead Space 2 gibt es einen einfachen Loot-Trick, den seit 13 Jahren kaum jemand kennt.

In Dead Space 2 sind eure Ressourcen äußerst begrenzt, damit das Horror-Spiel entsprechend bedrohlich ist. Doch es gibt einen Trick, um sich das Leben als Protagonist Isaac ein wenig zu erleichtern. Diese »neue« Art, an Loot zu kommen, war sogar einem der Entwickler völlig unbekannt.

Dead Space 2: Fan findet Trick, Credits zu bekommen

In Dead Space 2 benutzt ihr Credits, um neue Ausrüstung und Waffen zu kaufen, diese upzugraden oder einfach, um eure knappe Munition aufzustocken. Wie der Spieler wetodd1337 in einem Reddit-Beitrag zeigt, kommt ihr sogar ganz einfach an Geld:

Wie ihr im Clip sehen könnt, lassen sich die ATMs (Geldautomaten) im Spiel einfach zerstören und spuken ganze 10.000 Credits aus.

Derselbe Trick funktioniert auch mit den Medizin-Stationen, diese lassen dann Nachfüller für das Stase-Modul fallen. Mit Stase können Gegner verlangsamt werden, was es zu einer wertvollen Ressource im Spiel macht.

Der erste Teil bekam letztes Jahr ein Remake. Ob sich da gelohnt hat, erfahrt in unserem Testvideo:

15:49 Dead Space Remake - Testvideo zur grandiosen Neuauflage

Community ist völlig überrascht: Ein Großteil der Spieler kannte den Trick nicht. Goukigod kommentiert unter dem Beitrag: »Ich hatte keine Ahnung davon. Ich pack das auf die Liste mit Gründen, warum ich es nochmal spielen muss.«

»Das ist mir ehrlicherweise nie in den Sinn gekommen«, gibt Rawrz720 zu. Der Spieler peabuddie erklärt: »Ich spiele seit Release. Ich habe es millionenfach durchgespielt. Habe das Hard to Core Achievement. Ich habe das nie gewusst.«

Selbst ein Entwickler wusste nicht Bescheid: Unter dem Beitrag kommentiert Seth Hall, der damals als Visual Effects Driector bei Entwickler Visceral Games arbeitete:

Hah! Ich arbeitete als Visual-Effects-Künstler an Dead Space und wusste nicht mal, dass sowas geht. Gott verdammt!

In einem Spiel, in dem alles außer den Feinden rar gesät ist, sind diese Extra-Ressourcen ziemlich nützlich. War euch dieser Trick aus Dead Space 2 bereits bekannt? Wann hat euch das letzte Mal eine Entdeckung in einem Spiel so erstaunt zurückgelassen wie die Community unter dem Reddit-Beitrag? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.