Dead Space 2+3: Wieso plötzlich alle von weiteren Remakes sprechen, selbst EA

Nachdem das Remake zu Dead Space bei Spielern und Kritikern großartige Bewertungen eingefahren hat, steht die Frage nach Neuauflagen von Dead Space 2 und Dead Space 3 im Raum. Und so wie es aussieht, macht sich auch Publisher EA Gedanken. Das verrät eine Umfrage, die an Spielerinnen und Spieler verschickt wurde.

EA wägt die Erfolgschancen ab

Publik geworden ist die Umfrage des Publishers durch den Twitter-Nutzer Dillon Rogers, der sie auf seiner Twitter-Seite teilte:

Mit der Umfrage soll ermittelt werden, wie groß das Interesse an weiteren Dead Space Remakes ist. Die Fragen lauten wie interessiert wärst du in ein gleichartiges Remake von Dead Space 2 (2011)? und wie interessiert wärst du in ein gleichartiges Remake von von Dead Space 3 (2013)? Es gibt jeweils fünf Antwortmöglichkeiten innerhalb des Spektrums von gar nicht interessiert bis extrem interessiert .

Was bedeutet das für Dead Space 2 und 3?

Zunächst lässt die Umfrage darauf schließen, dass zurzeit weder ein Dead Space 2 noch ein Dead Space 3 Remake entwickelt wird. Auch die Entscheidung, eines der Remakes anzugehen, ist offenbar noch nicht gefallen. Allerdings verrät uns die Umfrage zumindest, dass der Publisher zumindest mit dem Gedanken spielt, weitere Remakes der ikonischen Weltraum-Horror-Reihe zu veröffentlichen.

Da man sich noch nicht mal sicher ist, ob die Entwicklung überhaupt starten soll, müssen wir uns wohl noch einige Jahre gedulden, bis ein weiteres Dead Space Remake erscheint. Vorausgesetzt, dass EA überhaupt grünes Licht für einen weiteren Teil gibt.

Außerdem haben EA Motive, die Entwickler des ersten Remakes, vor kurzem bekannt gegeben, dass sie aktuell an einem Iron-Man-Spiel arbeiten. Das heißt, dass Dead Space entweder von einem anderen Team entwickelt werden muss, oder dass wir nochmal einige Jahre länger darauf warten müssten.

Wie interessiert seid ihr an einem gleichartigen Remake von Dead Space 2 und 3 auf einer Skala von überhaupt nicht bis extrem interessiert? Was müsste ein Remake besser machen als die originalen Spiele? Welcher ist euer liebster Dead Space Ableger? Schreibt's in die Kommentare!