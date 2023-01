Bekommt jetzt auch Dead Space 2 ein Remake? Hinweise verdichten sich immer weiter

Das Dead Space Remake hat sich vergangene Woche als riesiger Erfolg entpuppt und konnte auch im GameStar-Test eine Traumwertung sichern.

Viele Fans haben die mit Necromorph verseuchte USG Ishimura bereits erfolgreich verlassen und können gerade gar nicht genug vom atmosphärischen Weltraum-Horror bekommen. Zum Glück häufen sich die Hinweise, dass auch der zweite Teil ein Remake bekommen könnte.

Der wohl eindeutigste Hinweis darauf, dass auch die Fortsetzung ein Remake bekommen könnte, dürfte eine neue Aussage der Entwickler sein, dass sie mehr Dead Space machen wollen. In einem Interview mit dem Magazin GQ verrieten Senior Producer Phil Ducharme und Creative Director Roman Campos-Oriola von EA Motive:

Ich glaube, Roman und ich sind daran interessiert - du kannst sein Lächeln sehen -, Dead Space weiterzuerforschen. Es gibt Ideen, so viel ist sicher. (...) Wir werden in den Urlaub fahren und dann werden wir uns hinsetzen und innerhalb von EA darüber diskutieren, was wir als Nächstes machen wollen.