Weil Deadpool 3 von Leaks geplagt wird, teilt der Star jetzt seine eigenen »Spoiler«

Noch gibt's keinen offiziellen Trailer zu Deadpool 3. Dafür aber eine ganze Palette an geleakten Fotos und Spoiler-Infos. Ryan Reynolds nimmt es aber irgendwo mit Humor. Bildquelle: Disney/Marvel Studios/20th Century Fox

Im Gegensatz zu einem Großteil neuer Marvel-Filme wird Deadpool 3 auch an echten Sets gedreht. Doch das bringt ein entscheidendes Problem mit sich: Jeder Fotograf mit einem Teleobjektiv kann einen Schnappschuss von den Dreharbeiten machen und damit ist die Spoiler-Gefahr für Fans natürlich recht hoch.

In den vergangenen Wochen und Monaten sind deswegen immer wieder mal neue Überraschungen für Deadpool 3 durchgesickert, die wir an dieser Stelle natürlich nicht vorwegnehmen wollen. Hauptdarsteller Ryan Reynolds hat auf die Spoiler zu seinem MCU-Debüt mittlerweile in einem öffentlichen Statement (via Instagram) reagiert.

Bitte nicht Deadpool 3 spoilern

Dabei appelliert der Darsteller von Wade Wilson a.k.a. Deadpool an Newsportale und Social-Media-Channel, dieses Material doch bitte zurückzuhalten, um die Magie seines finalen Produkts bis zum Kinostart so gut wie möglich zu erhalten. Irgendwo versteht Reynolds die Leaker aber auch, die womöglich diese Bilder primär aus persönlicher Aufregung teilen.

Reynolds nimmt die Angelegenheit aber auch mit Humor und schreibt, dass es sich bei den Spoilern definitiv nicht um die wirklich wichtigen Probleme der Welt handelt. Kurze Zeit später ist der Schauspieler sogar dazu übergegangen, seine persönlichen Fake-Leaks bei X (ehemals Twitter) zu posten.

Keine Sorge: Richtige Spoiler stecken in den folgenden Leaks nicht - zumindest, soweit wir das beurteilen können. Dass der Predator, Micky Maus oder Steve Urkel in Deadpool 3 auftreten, halten wir dann aber doch für relativ unwahrscheinlich.

Was ihr sonst zu Deadpool 3 wissen solltet

Deadpool 3 startet am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos. Und tatsächlich handelt es sich dabei um den einzigen neuen Film des Marvel Cinematic Universe, der im kommenden Jahr anläuft. Dafür gibt es bei Disney Plus in der Form von Echo, Agatha: The Darkhold Diaries und X-Men ‘97 Nachschub.

Die ursprünglich für 2024 angesetzten Filme Captain America 4 und Thunderbolts mussten verschoben werden, da sich große Studios monatelang weigerten Schauspielern und Drehbuchautoren fairere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu gewähren. Das Resultat war ein lange anhaltender Hollywood-Streik.

Mehr dazu, was aktuell sonst bei Marvel im Kino und TV passiert, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Deadpool 3? Freut ihr euch über das Debüt von Ryan Reynolds als Wade Wilson im Marvel Cinematic Universe oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie zufrieden seid ihr mit aktuellen MCU-Filmen und -Serien? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!