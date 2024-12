Delta Force: Preload, Downloadgröße, Startzeit - alle wichtigen Infos zum Release

Für die Open Beta zu Delta Force ist der Preload bereits live.

Nach dem Playtest beim Steam Next Fest im Oktober steht für Delta Force nun der Beginn der Open Beta an. Damit ihr am 5. Dezember 2024 direkt loslegen könnt, gibt es einen Preload für das Spiel. Wir haben für euch alle relevanten Details zum Release.

Delta Force - alle Infos zum Release der Open Beta

Die Open Beta startet zunächst nur auf dem PC, ein Release für Playstation, Xbox und Mobile ist erst im ersten Quartal 2025 geplant.

Plattformen: Die Open Beta kann über Steam, den Epic Game Store und den hauseigenen Launcher von Entwickler Team Jade gespielt werden.

Die Open Beta kann über Steam, den Epic Game Store und den hauseigenen Launcher von Entwickler Team Jade gespielt werden. Preload: Ein Vorabdownload ist bereits möglich, ist aber nur auf Steam und dem offiziellen Launcher verfügbar.

Ein Vorabdownload ist bereits möglich, ist aber nur auf Steam und dem offiziellen Launcher verfügbar. Downloadgröße: Auf Steam beträgt der Download etwas mehr als 60 GB. Der offiziell angegebene Speicherplatzbedarf liegt ebenfalls bei 60 GB.

Auf Steam beträgt der Download etwas mehr als 60 GB. Der offiziell angegebene Speicherplatzbedarf liegt ebenfalls bei 60 GB. Startzeit: Die Server sollen voraussichtlich um 00:00 (UTC+0) am 5. Dezember 2024 live gehen. Das entspricht in Deutschland einer Startzeit von 01:00 Uhr nachts am selben Tag.

5:21 Delta Force will diese Woche Battlefield ans Leder, zeigt in 5 Minuten alle wichtigen Features

Auf der offiziellen Website mit allen Infos zum Start der Open Beta geben die Entwickler zu bedenken, dass es zu Beginn zu Warteschlangen kommen kann. Die Serverkapazitäten sollen dann jedoch so schnell wie möglich erweitert werden.

Kostet die Open Beta Geld?

Delta Force setzt bei der Monetarisierung auf ein Free2Play-Modell mit Battle Pass und Seasons. Die erste Saison namens Genesis startet mit der Open Beta. Beim Battle Pass geht das Spiel einen eher untypischen Weg und bietet gleich drei kostenpflichtige Varianten an.

Was ist mit meinen Belohnungen?

Wer am Playtest im Oktober teilgenommen oder sich über die Website im Vorfeld angemeldet hat, konnte einige Belohnungen für den Start der Open Beta erhalten. Dazu zählen Skins, Ausrüstungstickets und XP-Token.

Diese Belohnungen sollen zum Start per Post an die Spieler verschickt werden. Es ist jedoch möglich, dass es zu Verzögerungen beim Postsystem kommen kann, warnen die Entwickler.