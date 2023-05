Gollum: Studio entschuldigt sich, bekommt Millionen für noch ein Herr der Ringe-Spiel

Das Team hinter Gollum entschuldigt sich für den Release.

Der Herr der Ringe: Gollum steht seit wenigen Tagen in den digitalen Regalen der Online-Händler dieser Welt und manch einer konnte das Schleich-Adventure bereits selbst austesten. Doch selbst wenn nicht wird euch kaum entgangen sein, dass dieses Spiel eher einem rohen Fisch gleicht als einem Schatz.

Auf Twitter und YouTube tauchen regelmäßig Postings auf, die am neuen Daedalic-Spiel kein gutes Haar lassen, auf Metacritic steht es derzeit bei einem Metascore von 41 für die PC-Version und auch in unserem Test landete es bei gerade einmal einer Wertung von 30 Punkten.

Auf Twitter wandte sich das Studio nun an die Community und tat, was viele Studios in so einer Situation tun: Sie veröffentlichten eine Entschuldigung:

In dem Brief bedauert Daedalic, dass Gollum die Erwartungen nicht erfüllen konnte , sowohl der Entwicklerinnen und Entwickler als auch der Community. Außerdem will das Team sich die Kritik zu Herzen nehmen und die Kommentare lesen. Man möchte sich in künftigen Patches jeglicher technischer Probleme annehmen, die Spielerinnen und Spieler derzeit erdulden.

Sonderlich viel Gegenliebe schlägt ihnen in den Kommentaren dafür allerdings nicht entgegen. Zumal Gollum nicht nur für den technischen Zustand in der Kritik steht.

1:11 Der Launch-Trailer zu Gollum verrät, welches Leiden die Kreatur schon durchstehen musste

Noch ein Herr der Ringe-Spiel, diesmal mit Förderung

Obwohl es derzeit so viel Ärger rund um Gollum gibt, scheint das Team bereits Pläne für das nächste Spiel in Mittelerde zu schmieden. Wie mittlerweile durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bekannt wurde, erhält Daedalic für ein nachfolgendes Spiel eine staatliche Förderung in Höhe von 2 Millionen Euro.

Die Laufzeit dieser Förderung läuft vom 1. Juni 2022 bis zum 31. August 2024. Viel ist über das Projekt noch nicht bekannt, wurde aber auf den Arbeitstitel It's magic getauft und basiert auf Der Herr der Ringe. In der Beschreibung ist von einer üppigen Welt voller mythischer Wesen und Zauber die Rede. Die Geschichte soll einen ungewöhnlichen Charakter in den Fokus stellen und wir entdecken neue Regionen. Es handelt es sich außerdem um ein Story- und 3D-Action-Adventure.

Das klingt fast wie ein Nachfolger zu Gollum, aber vielleicht ändern sich die Pläne nach dem Feedback der Spielerschaft auch noch.

Was denkt ihr zu dieser ganzen Angelegenheit? Habt ihr Gollum schon gespielt und findet womöglich sogar etwas Gutes daran? Oder wurdet ihr komplett enttäuscht? Was haltet ihr von der Förderung für ein neues Spiel? Rechnet ihr damit, dass Daedalic mit mehr finanziellen Mitteln womöglich ein besseres Spiel zustande bringt als bei Gollum? Schreibt es in die Kommentare!