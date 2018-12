Destiny 2 - Bug ließ Bossgegner auf die dreifache Größe anwachsen

Eigentlich gehört Protheon, der Modul-Geist, in Destiny 2 ohnehin nicht zu den kleinen Bossgegnern. Dennoch war ihm das wohl noch nicht genug, er plusterte sich auf und wuchs eine Zeitlang auf die dreifache Größe heran. Auch Bungie bemerkte den Bug und verordnete ihm mit Patch 2.1.1.1 nun eine Schrumpfkur.

Die meisten Spieler werden von dem Bug aber wahrscheinlich nicht soviel mitbekommen haben. Der Strike »Die verdrehte Säule« wurde vor einiger Zeit aus der Spielersuche entfernt, nur dort konnte man auf den riesigen Protheon treffen. Jetzt ist der Strike aber wieder mit einem normal großen Endboss verfügbar. Videomaterial zum kuriosen Bug gibt es aber glücklicherweise schon.

Bungie selbst hat auf Twitter ein entsprechendes Video hochgeladen. Zum Vergleich: Der Kopf des gefixten Protheons erreicht aus dieser Perspektive eigentlich nur die Unterseite des leuchtenden Ringes im Hintergrund.

This week we fixed an issue where Protheon, Modular Mind, the boss of the Inverted Spire strike, grew three times his normal size.



You asked for video evidence so here's your "bigboi" in action. pic.twitter.com/CF0OgyDAvL