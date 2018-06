Im September wird Destiny 2 ein Jahr alt. Um das zu feiern, veröffentlicht Bungie im Herbst ein großes Update, das nun den Namen Forsaken erhalten hat. Heute um 18 Uhr startet ein Twitch-Stream, auf dem die Entwickler mehr zu den neuen Inhalten verraten.

Auf Twitter hat Bungie Forsaken bereits angeteasert und einen Hinweis auf die Richtung der Erweiterung gegeben. Ein kurzes Video zeigt Cayde-6 und einen unbekannten Jäger, die auf dem Riff landen, der Heimat der Erwachten. Hier befindet sich auch das Gefängnis der Alten, das im ersten Teil als Ort für einen Horde-Modus diente.

Tomorrow, the second year of Destiny 2 will be revealed.



Join us on June 5 at 9am Pacific.https://t.co/1521iaMOluhttps://t.co/jEQFtjqYlU pic.twitter.com/ntS023IWNB