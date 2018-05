Wie einst König der Besessenen bei Destiny soll auch Destiny 2 eine große Herbst-Erweiterung bekommen. Laut Activision wird die auch einen neuen Modus mitbringen, konkrete Inhalte verrät der Publisher aber noch nicht.

In einem aktuellen Quartalsbereicht (via MeinMMO) deutete Activision zukünftige Neuerungen für Destiny 2 an, darunter auch einen revolutionären Spiemodus. Bekannt ist bislang nur, dass es ihn »so noch nie zuvor in einem Shooter gab«. Damit dürfte ein Battle-Royale-Modus vom Tisch sein. Außerdem soll er sich an den Wünschen der Fans orientieren.

Hilfe für Destiny 2: Ein bekannter Youtuber soll die Entwicklung unterstützen

Mehr Infos auf der E3

Einige Community-Mitglieder sollen den Modus bereits ausprobiert haben und positiv überrascht sein. Mehr erfahren wir wohl auf der E3 2018, wenn das große Herbst-Addon samt neuem Modus offiziell vorgestellt wird.

Auch zu den anderen Inhalten der Herbst-Erweiterung ist noch nichts bekannt. Eine große Verbesserung wie König der Besessenen dürften sich aber viele Spieler wünschen. Das letzte Addon Fluch des Osiris erntete aufgrund der Inhaltsknappheit eher Enttäuschung.

Wir sind gespannt, ob schon die zweite Erweiterung Kriegsgeist Destiny 2 wieder auf die richtige Bahn lenken kann. Sie erscheint am 8. Mai und verspricht gemeinsam mit Season 3 zahlreiche Neuerungen wie Exotic Masterworks als neue Motivation für die Spieler oder härtere Gegner und Ranked PvP.

Welcher Modus könnte Destiny 2 für euch retten?