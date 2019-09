Destiny 2 Patch Notes: Darum schafft Shadowkeep die Spitzenwaffen ab

Der Destiny 2 Entwickler Bungie veröffentlicht einmal die Woche einen Blogpost: "Diese Woche bei Bungie". Hier spricht man über Neuerungen, zeigt Fan-Videos und gibt Ausblicke in die Zukunft des Loot-Shooters.

Dieses Mal ging es um den anstehenden Launch des neuen DLC Shadowkeep welches am 1. Oktober online geht und man gab erste Ausblicke auf die Patch Notes.

In Zukunft keine Spitzenwaffen mehr

Ab dem Start der neuen Saison soll es keine Spitzenwaffen mehr geben. So sind in Zukunft nur noch sogenannte Ritualwaffen erspielbar, welche nicht mehr so übermächtig wie die Spitzenwaffen sein sollen. Diese sind nach wie vor an die Aktivitäten: Gambit, Schmelztiegel und Vorhut gebunden, sollen aber einfacher zu verdienen sein.

Was sind Spitzenwaffen? Spitzenwaffen sind Ssaisonale Belohnungen, welche meist an langwierige Quests gebunden sind. So gibt es jede Saison drei verschiedene Spitzenwaffen, deren Quests an PVP, PVE und den PVP/PVE-Modus Gambit geknüpft sind. Die Spitzenwaffen zeichneten sich bisher als besonders starke Exemplare ihrer Waffen-Gattung aus.

Auch legendäre Waffen werden geschwächt

Wer jetzt denkt, dass es sich bei den Änderungen nur um zukünftige Spitzenwaffen handelt, liegt leider falsch. So werden bestimmte Perks angepasst, welche auch Einfluss auf bestehende legendäre Waffen haben. So wurde die Effektivität folgender Perks herunter geschraubt:

Toben

Kill-Clip

Haudegen

Multikill-Clip

Desperado

Umzingelt

Waffenbeherrschung

Ansturm

Warum diese Änderungen?

Das Entwicklerteam hat hier ein umfangreiches Statement verfasst:

"Die Entscheidung, keine extrem mächtige Spitzenwaffen zu kreieren, wurde aus einer Vielzahl von Gründen getroffen. Zum Ersten ist der Bereich, in dem ein "Spitzen"-Perk existieren kann, ziemlich klein und die meisten waren viel wirksamer als sie hätten sein sollen. Ein weiteres Problem ist, dass sie Probleme im Spieler-Ökosystem verursachen, besonders die Schmelztiegel-Spitzenwaffen. Die Natur von PvP und PvE bedeuten, dass etwas, das gut in PvP funktioniert, höchstwahrscheinlich auch extrem effektiv in PvE ist. Das zwingt Spieler in den Schmelztiegel, wenn sie die besten Loadouts wollen. Selbst die Bezeichnung "Spitzen" lässt unrealistische Erwartungen entstehen. Statt absolute Höhepunkte Legendärer Macht zu sein, sollten sie eigentlich nur interessante Neuheiten zum Sammeln bilden."

Somit möchte man mit der Änderung wohl die Balance in den Griff bekommen und PVE Spieler nicht auf Grund einer einzelnen Waffenquest in den Schmelztiegel zwingen, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Außerdem sind die legendären Waffen im Vergleich zu den exotischen Exemplaren, nach Meinung von Bungie, zu stark geworden. Der Sammelfaktor scheint nun mit den Ritualwaffen also mehr in den Vordergrund zu rücken.

Wie sehen die neuen Ritualwaffen aus?

Der Entwickler hat in dem Blogpost auch die neuen Ritualwaffen gezeigt. Diese sind wieder den verschiedenen Modi: Gambit, Schmelztiegel und Vorhut zugeordnet. Die zugehörigen Questschritte wurden jedoch noch nicht veröffentlicht.

Schmelztiegel

Die Schmelztiegel Ritualwaffe nennt sich "Randys Wurfmesser" und ist vermutlich als Scout-Gewehr einzuordnen.

Gambit

Die Gambit Ritualwaffe hört auf den Namen "Fluchtplan". Hier handelt es sich um eine kompakte Maschienenpistole.

Vorhut

Zuletzt zeigt Bungie die neue Vorhut Ritualwaffe. Sie heißt "Hochkant"und es handelt sich dabei um ein Maschinengewehr.

Wie reagieren die Spieler darauf

Die meisten Spieler sind eher unzufrieden mit dem neuen Statement und machen auf Reddit ihrem Ärger Luft. So waren viele erst einmal verwundert, da vor einiger Zeit im selben Blogpost zwei neue Spitzenwaffen vorgestellt wurden. Bungie hat aber nun bestätigt, dass es sich dabei um einen Fehler gehandelt hat und so nie geplant war.

Wie sich die neuen Ritualwaffen spielen, werden wir aber wohl erst morgen mit demcRelease von Shadowkeep erfahren.

Was passiert nach Shadowkeep Release? Season 8 Roadmap mit Dungeon und Raid ist da