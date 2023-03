Destiny 2 ist gerade auf Steam so erfolgreich wie nie: Was ist da los?

Destiny 2 erfreut sich gerade besonders hoher Spielerzahlen.

Schon über 5 Jahre ist der Release von Destiny 2 inzwischen her, trotzdem wird der Loot-Shooter immer noch viel gespielt und gehört für uns zu den besten Free2Play-Spielen. In den letzten Tagen vervielfachten sich die Steam-Spielerzahlen sogar und übertreffen nun sogar den Rekord zum Release der Hexenkönigin-Erweiterung. Doch was ist dieses Mal der Grund?

Die nächste große Erweiterung

Wieder einmal ist es die Veröffentlichung einer Erweiterung, diesmal mit dem Namen Lightfall, die Destiny 2 einen wahren Ansturm von Spielern beschert: Am 28. Februar loggten sich zum Release etwa 316.000 Hüterinnen und Hüter gleichzeitig ein, um der neuen Bedrohung entgegenzutreten. Am folgenden Tag blieben die Zahlen auf dem selben Niveau, aber inzwischen scheint der Andrang wieder etwas nachzulassen.

Worum geht es in der Erweiterung? Unsere Helden verschlägt es dieses Mal in die geheime und technologisch fortgeschrittene Stadt Neomuna auf dem Neptun. Die wird von dem mysteriösen Zeugen belagert. Unsere Aufgabe ist es natürlich, die Schattenlegion aufzuhalten und die Zerstörung der Stadt zu verhindern.

1:58 Destiny 2: Lightfall ist da! Die neue Erweiterung präsentiert sich im Launch-Trailer

Was gibt es neues? Neben Neomuna und der neuen Story könnt ihr auch eine neue Unterklasse und den besonders herausfordernden Legendär-Modus entdecken. Die Unterklasse namens Strang verändert jede Klasse mit bestimmten Fähigkeiten, bestimmte Vorteile können aber alle Spielerinnen und Spieler nutzen: So hangelt ihr euch etwa an Wänden und Gebäuden entlang, und könnt euch in Feinde schwingen, um einen mächtigen Nahkampfangriff zu entfesseln.

Erste Reviews sind wenig begeistert

Während vorherige Erweiterungen wie Witch Queen ziemlich gut ankamen, legt Lightfall trotz der beeindruckenden Spielerzahlen einen schwachen Start in den Steam-Reviews hin. Nach bisher etwa 1.600 Bewertungen steht die Erweiterung bei größtenteils negativ und kann nur 30 Prozent der Rezensenten überzeugen.

Viele Spielerinnen und Spieler sind dabei offenbar von der Story enttäuscht, nachdem Witch Queen diese schon angeteast hatte. Anscheinend werden zentrale Elemente nur ungenügend erklärt, was für Verwirrung sorgt.

Habt ihr die Erweiterung bereits gespielt oder es noch vor? Gefällt sie euch bisher, oder müsst ihr euch den negativen Bewertungen anschließen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!