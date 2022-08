Insider sagt: Neues Deus Ex kommt und will Cyberpunk 2077 übertrumpfen

Deus Ex kommt im ganz großen Stil zurück und will Cyberpunk 2077 herausfordern. Das behauptet zumindest der Journalist und Podcaster Jeff Grubb.

Er hatte in einer neuen Ausgabe von Game Mess Mornings von Giant Bomb über das neue Deus Ex gesprochen, das aktuell bei Entwickler Eidos entstehen soll. Hier ist der Ausschnitt als Twitter-Clip:

Was sagt Jeff Grubb genau?

Grubb räumt ein, dass die Gespräche über ein neues Deus Ex bei Eidos noch in einer frühen Phase seien. Das Studio sei aber sehr begierig, die Marke zurückzubringen und damit den Platzhirsch Cyberpunk 2077 herauszufordern. Hier ist ein Wortlaut:

Nach allem was ich gehört habe, will das Studio so schnell wie möglich zurück zu Deus Ex. Sie wollen Cyberpunk 2077 herausfordern und das umsetzen, woran Cyberpunk scheiterte. Diese Vorstellung geistert gerade durch das Studio. Wir werden sehen, ob es so kommt! Es ist noch zu früh um zu sagen zu können, wie sich das entwickelt. Aber unter Square Enix hätte es so eine Diskussion erst gar nicht gegeben, nicht wahr?

Grubb spielt mit seinem letzten Satz auf die Übernahme des Deus-Ex-Studios Eidos durch die Embracer-Gruppe an. Der ursprüngliche Eigentümer Square Enix hatte im Mai 2022 angekündigt, riesige Marken zu verkaufen. In dem historischen Deal wurden Tomb Raider, Thief, Deus Ex und andere Marken für 285 Millionen Euro an Embracer übergeben.

Wie sicher ist Deus Ex 5?

Jeff Grubb ist seit über zehn Jahren Videospielredakteur und gilt als äußerst verlässlicher Insider in der Gaming-Branche und lag in der Vergangenheit meist mit seinen Prognosen richtig. Dennoch sind Aussagen wie die zu Deus Ex mit Vorsicht zu genießen.

Denn Grubb ist wie jeder Journalist von seinen Quellen abhängig und hat kaum Möglichkeiten diese zu verifizieren. Außerdem können in einer schnelllebigen Branche wie der Spieleindustrie Entscheidungen auch in kurzer Zeit wieder verworfen werden.

Wann kommt das neue Deus Ex?

Bis Cyberpunk von einem neuen Deus Ex herausgefordert wird, dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Immerhin spricht Grubb selbst von einer Planungsphase, der Titel dürfte also noch nicht in aktiver Entwicklung sein.

So sieht das auch der gut informierte Gaming-Journalist und Autor Jason Schreier. Er kommentiert Grubbs Leak in einem Post wie folgt: »Schraubt eure Erwartungshaltung zurück. Das aktuell am weitesten entwickelte Spiel von Eidos ist eine neue Marke. Falls sie ein neues Deus Ex machen, ist es noch sehr lange hin.«

Mit Mankind Divided erschien 2016 der vorerst letzte Teil der legendären Deus-Ex-Reihe. Es hielten sich hartnäckige Gerüchte, der Publisher Square Enix sei mit den Verkaufszahlen nicht zufrieden gewesen (Link zum Kotaku-Bericht), Entwickler Eidos wurde daher mit der Entwicklung von Shadow oft he Tomb Raider beauftragt, half bei Marvel’s Avengers aus und brachte 2021 schließlich Marvel’s Guardians oft he Galaxy heraus.

Das erste Deus Ex aus dem Jahr 2000 gilt in vielerlei Hinsicht als wegweisend für die Spielebranche. Warum das so ist? Unser Video oben nimmt euch mit auf eine Zeitreise ins Jahr 2000!

Das Original und Deus Ex: Human Revolution (von Eidos) sind auch in unserer Liste der 250 besten PC-Spiele aller Zeiten vertreten.