Bei Steam, Epic und Co. gibt’s gerade 13 Spielekracher für wenig Geld

Versammelt euch, liebe Schnäppchenjäger und Spielefreunde, denn es ist wieder Mittwoch, und das heißt: Zahlreiche reduzierte Spiele warten darauf, es sich in eurer stetig wachsenden Bibliothek gemütlich zu machen. Schließlich kann man nie genug Spiele haben, und bei unserer heutigen Auswahl ist mit Sicherheit der ein oder andere Titel dabei, den ihr noch nicht auf dem Radar hattet - bis jetzt, versteht sich.

Ebenfalls nicht auf dem Radar habt ihr eventuell auch einige Spiele, die erst letzte Woche erschienen sind. Kein Problem, dafür habt ihr ja uns:

Genug geschwafelt, jetzt geht es ans Eingemachte. Wir haben für euch einige besonders spannende Angebote rausgesucht. Viel Spaß beim Stöbern!

Highlights der Woche

Deus Ex: Mankind Divided

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Eidos Montréal | Release: 23. August 2016 | Plattform: GOG | Preis: 7 Euro (um 85 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 18. April 2022

Der bislang letzte Ableger der beliebten Rollenspiel-Reihe führt euch in das malerische Prag. Na ja, ganz so malerisch ist die Stadt an der Moldau im Jahr 2029 aber nicht mehr, vielmehr geht hier die dystopische Luzi ab. Terroranschläge sind eine allgegenwärtige Bedrohung, überall riecht es nach Verschwörungen und Techno-Sekten bringen sich kurzerhand mitten in der Öffentlichkeit selbst um.

In diesem Chaos findet sich der bereits aus dem Vorgänger Deus Ex: Human Revolution bekannte Protagonist Adam Jensen wieder. Serientypisch habt ihr die Wahl, wie ihr in der Welt vorgehen wollt. Kämpfen, Schleichen, Hacken - die spielerische Freiheit gehört erneut zu den großen Stärken des Titels.

Der Rollenspiel-Aspekt kommt auch nicht zu kurz. Abseits der Hauptquest gibt es zahlreiche Nebenmissionen, dank deren Erledigung Adam neue Fähigkeiten erlernt oder bereits bekannte verbessert. Und natürlich führt ihr auch sehr viele Gespräche. Ihr könnt die Dialoge in bestimmte Richtungen lenken, wodurch sich an vielen Stellen im Spiel entscheidet, ob es zum Kampf kommt oder nicht.

Wenn ja, kommt der große Action-Anteil des Spiels zum Tragen. Die Schusswechsel funktionieren deutlich besser als im Vorgänger und sind ziemlich fordernd. Wer der direkten Konfrontation aus dem Weg gehen möchte, hat dank des cleveren Spieldesigns aber auch andere Möglichkeiten, um zum Ziel zu gelangen.

Darkwood

Genre: Horror | Entwickler: Acid Wizard Studio | Release: 17. August 2017 | Plattform: Steam | Preis: 4 Euro (um 85 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: Nicht bekannt

Darkwood ist ein Survival-Horrorspiel, das sich aber nicht aus der Ego- oder Third-Person-Perspektive steuern lässt, sondern das gruselige Geschehen von oben beleuchtet. Bei Tag habt ihr Zeit, in aller Ruhe die Open World zu erkunden. Wenn es dunkel wird, solltet ihr aber schleunigst Unterschlupf suchen und hoffen, dass ihr die Nacht überlebt.

Was ist euer Ziel? Das lässt euch Darkwood selbst herausfinden. Es gibt keine Quest-Marker oder anderweitige Hilfen, die euch unter die Arme greifen. Ihr sollt selbst entdecken, wie ihr in dieser erbarmungslosen Welt zurechtkommt.

Die Spielwelt wird bei jedem Durchgang zufallsgeneriert, wodurch ihr euch auch nach dem ersten Durchspielen nicht sicher sein könnt, sofort Herr der Lage zu sein. Ihr sammelt Materialien, schaltet neue Fähigkeiten frei und müsst sogar über das Schicksal der Charaktere entscheiden, die ihr auf eurer Reise trefft.

Anno 1800 - Basisspiel

Genre: Aufbaustrategie | Entwickler: Ubisoft Mainz | Release: 16. April 2019 | Plattform: Epic | Preis: 24 Euro (um 60 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 19. April 2022

Was Anno 1800 ist, worum es in dem Aufbaugiganten geht und wieso sich dieses Spiel niemand entgehen lassen sollte, der ein Faible für riesige Städte (und schlaflose Nächte) hat, brauchen wir an dieser Stelle wohl niemandem mehr zu erklären.

Solltet ihr aber bislang zu den wenigen Unentschlossenen gehört haben, die mit dem Kauf des Aufbauspiels noch gezögert haben, bekommt ihr derzeit eine weitere Chance, das Basisspiel zum kleinen Preis abzustauben.

Immerhin gibt es viel zu tun: Am 12. April 2022 erschien mit Keim der Hoffnung der erste DLC der umfangreichen Season 4. Was der neue Zusatzinhalt zu bieten hat und ob die Neuerungen für noch mehr Spielspaß sorgen, hat Metropolen-Mogul Fabiano für euch getestet:

Weitere spannende Angebote bei Steam, Epic und GOG

Square Enix-Sale bei GOG

Bei GOG werden derzeit im Rahmen des Square Enix Publisher-Sales viele ältere Klassiker zum Spottpreis verkauft. Darunter befinden sich einige wirklich hervorragende Perlen, unter anderem:

Und noch mehr Spiele auf Steam und Epic:

Legend of Grimrock 2: Das Dungeon-Crawling-Rollenspiel setzt auf eine moderne Optik, behält aber das klassische Spielprinzip bei: Nach einem Schiffbruch stranden vier Gefangene auf einer Insel, die vor alten Ruinen und weitläufigen unterirdischen Dungeons nur so strotzt. (5 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Ihr steht auf den Überlebenskampf? Eine ganze Reihe an neuen Survival-Titeln ist auf Steam im Anmarsch. Welche davon ihr bestimmt noch nicht kennt, erfahrt ihr hier:

Die Angebote im Preisvergleich

