Devil May Cry 5 in 10 Minuten durchspielen? Das geht zwar nur in einem zweiten Spieldurchlauf - aber dann kann man mit einer Menge Skill am Gamepad ein geheimes Ende nahe dem Spielstart freischalten.

Wer wissen will, wie das geht, liest weiter - aber Vorsicht: Wir sprechen an dieser Stelle eine große Spoiler-Warnung aus. Ihr wurdet hiermit gewarnt.

Erfolg: Devil May Cry 5 gleich dreimal in den Steam-Charts

So seht ihr das geheime Ende (Spoiler!)

Mit einer Menge Fingerfertigkeit könnt ihr den Endboss Urizen bereits beim ersten Zusammentreffen im Prolog von Devil May Cry 5 besiegen. Eigentlich ist euer Charakter dafür viel zu schwach, dank New Game Plus könnt ihr aber auf eine Menge mächtige Ausrüstung & Extra-Moves zurückgreifen. Zudem solltet ihr bei ersten Spielen fleißig die Fragmente der blauen Kugeln eingesammelt haben, wodurch eure Vitalität erhöht wird.

Doch auch im Kampf gegen Urizen benötigt ihr eine Menge Skill, um das geheime Story-Ende zu erlangen. Zuerst müsst ihr den roten Kristall vor dem Dämonen-Thron zerstören und zudem den vielen Angriffen ausweichen, bevor ihr Urizen selbst Schaden zufügen könnt.

Jetzt könnt ihr dem Endboss ordentlich einschenken. Schafft ihr es tatsächlich, ihm den Lebensbalken leerzukloppen, endet die Dämonen-Invasion bevor sie überhaupt angefangen hat, die Welt ist gerettet und ihr werdet mit einem alternativen Abspann von Devil May Cry 5 belohnt.

Wer das Ganze mal im Spiel sehen möchte (bitte vorher unsere Spoilerwarnung beherzigen), findet hier ein Video von Youtuber Arekkz:

Devil May Cry 5 ist übrigens der zweiterfolgreichste PC-Release für Capcom aller Zeiten - nur Monster Hunter World ist noch stärker gestartet. Kein Wunder: Die internationalen Test-Wertungen der Presse fallen fast durch die Bank begeistert aus.