Diablo 2: Resurrected - Alle Klassen mit Video vorgestellt

Bei der Neuauflage von Diablo 2 gehen Blizzard und der zuständige Entwickler Vicarious Visions keine Experimente ein: Das Spielprinzip von damals deutlich aufhübschen, aber nicht zu viel verändern. Das gilt insbesondere für den Inhalt, denn auch da sind keine neuen Akte, Bosse oder ähnliches geplant.

Und so geht ihr auch in Diablo 2: Resurrected mit den sieben Klassen des Originals und dessen Erweiterung Lord of Destruction erneut auf Beutejagd. Gleichzeitig sorgt das für die Qual der Wahl: Welche Klasse darf es denn zu Beginn sein? Wir liefern euch einen kurzen Überblick.

Hinweis: Blizzard hat bislang noch nicht für alle Klassen ein Vorstellungsvideo veröffentlicht. Bei den fehlenden Klassen liefern wir das Video nach, sobald es uns zur Verfügung steht und aktualisieren den Artikel.

Die Klassen von Diablo 2: Resurrected im Video

Die Amazone

Die Amazone ist eine recht klassische Fernkämpferin: Sie kann mit Pfeil und Bogen angreifen, aber auch mit Speeren, einer Armbrust oder Wurfspießen. Ihre Fähigkeiten verstärken unter anderem ihre Waffen, wodurch sie etwa Blitzspeere auf Gegner schleudert oder mehrere Pfeile auf einmal verschießt.

Am ehesten lässt sich die Amazone mit der Jägerin aus Diablo 1 oder mit dem Dämonenjäger aus Diablo 3 vergleichen. Wer sich für die Amazone entscheidet, der setzt klar auf Fernkampf.

Der Barbar

Der Barbar steht hingegen für das genaue Gegenteil: Er setzt auf wuchtige Nahkampfangriffe und kann unter anderem zwei Waffen gleichzeitig tragen. Mit Kampfschreien verstärkt er sich selbst und wirbelt ansonsten durch die Gegnermassen.

Der Barbar ist mittlerweile ein Veteran der Diablo-Reihe: Seit Diablo 2 ist er nicht mehr aus der Reihe wegzudenken und wird auch in Diablo 4 wieder eine Rolle spielen.

Die Zauberin

Die Zauberin ist ebenfalls ein klassischer Vertreter der Rollenspielschule und setzt den Namen gerecht auf magische Künste. Mit den Elementen Eis, Feuer und Blitz kann sie ganze Gegnerhorden vernichten und falls es mal eng ist, kann sie mit einem Teleport schnell entschwinden.

Auch die Zauberin ist in der Reihe fest verankert. Schon seit Teil 1 ist die Klasse im Kern immer dabei gewesen und setzt durchweg auf starke Elementarfähigkeiten.

Der Paladin

Der Paladin weicht zum ersten Mal ein wenig von dem ganz klassischen Schema ab: Der göttliche Krieger ist zwar ebenfalls ein Nahkämpfer, setzt aber anders als der Barbar auch auf magische Fähigkeiten und vor allem Auren. So kann er mitunter sich selbst und seine Begleiter heilen oder den physischen Schaden deutlich erhöhen.

Der Paladin ist nicht ganz so fest mit der Reihe verbunden. In Diablo 3 schaffte er es noch in abgewandelter Form als Kreuzritter ins Spiel. Für Diablo 4 ist eine Paladin-Klasse bislang aber nicht bestätigt.

Der Druide

Der Druide, der erst mit der Erweiterung Lord of Destruction ins Spiel kam, ist eine der ungewöhnlichsten Klassen der Diablo-Reihe. Die sehr mit der Natur verbundene Klasse kann mächtige Zauber einsetzen oder sich in einen Werwolf oder Werbär verwandeln und kräftig aus der Nähe austeilen.

Die Ungewöhnlichkeit macht den Druiden auf der einen Seite zwar interessant, aber gleichzeitig ist er bislang nur in Diablo 2 in Erscheinung getreten.

Der Totenbeschwörer

Ebenfalls in die Kategorie ungewöhnlich lässt sich der Totenbeschwörer einordnen. Besiegte Gegner kann er wiederbeleben oder als Skelettkrieger beschwören, die ihm dann hilfreich zur Seite stehen. Im Grunde züchtet sich der Totenbeschwörer stets eine eigene Privatarmee und setzt ansonsten auf Gift- und Knochenzauber.

Die etwas Blass um die Nase wirkende Klasse gilt als ein Fanliebling unter Diablo-Spielern und erschien bei Diablo 3 als separater DLC-Charakter. Ob er auch in Zukunft wieder eine Rolle spielt, ist noch unbekannt.

Die Assassine

Mit Lord of Destruction gesellte sich auch die Assassine zur Klassenauswahl hinzu. Sie ähnelt im Grunde einem Schurken-Charakter und ist daher vornehmlich im Nahkampf zu finden. Sie kann als einzige Klasse auf Klauenwaffen setzen und verfügt unter anderem über hinterhältige Fallen.

Die Assassine ist ähnlich wie der Druide bislang nur in Diablo 2 zum Einsatz gekommen. In Diablo 4 ist sie ebenfalls nicht mit an Bord, aber die Jägerin soll einige ihrer spielerischen Aspekte übernehmen.

Was gibt es noch zu Diablo 2: Resurrected zu wissen?

Für welche Klasse ihr euch am Ende entscheidet, liegt ganz bei euch. Allerdings gibt es durchaus einiges in Diablo 2: Resurrected zu beachten. Mit unserem Plus-Guide greifen wir euch beim Start unter die Arme und geben Tipps für die Jäger-Begleiter, Bosskämpfe und vieles mehr:

Bis zum Release der Neuauflage dauert es zudem nicht mehr lange. Am 23. September 2021 erscheint Diablo 2: Resurrected und will satte 21 Jahre nach dem Original erneut unzählige Spieler in die wohl düsterste Blizzard-Welt entführen.