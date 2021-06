Blizzard hat soeben den Releasetermin für Diablo 2: Resurrected angekündigt. Am 23. September öffnen sich die Pforten der Hölle erneut für wagemutige Abenteurer. Doch das war es noch nicht mit den Neuigkeiten. Im Zuge der Bekanntgabe hat man auch einen ganzen Schwung an Infos zur Open Beta herausgegeben, die wir für euch zusammenfassen.

Bevor wir uns der Beta widmen: Auch die technische Alpha ließ bereits einen guten Eindruck davon aufkommen, dass Blizzard sich für das Remaster redlich Mühe gibt, den Klassiker sorgfältig in die Neuzeit zu hieven. Alles weitere erfahrt ihr in unserem Videofazit zur Alpha:

So macht ihr bei der Beta mit

Das Anmeldeverfahren ist im Grunde das selbe wie schon bei der Alpha. Ihr müsst auf die offizielle Webseite und dort auf den unübersehbar großen Knopf »Zur Beta anmelden« drücken. Ihr braucht allerdings einen Battle.net-Account. Jedoch garantiert das noch keine Teilnahme. Ihr bekommt eventuell eine Email am Tag des Beta-Starts. Vielleicht aber auch gar nicht.

Im Rahmen der E3 2021 wurde während der Xbox Pressekonferenz neues Gameplay gezeigt:

Vorbesteller haben mehr Sicherheit: Natürlich möchte Blizzard, dass möglichst viele Fans das Remaster vorbestellen. Daher hat man sich dazu entschieden, dass Vorbesteller nicht nur auf jeden Fall, sondern auch als erste frühzeitigen Zugang zur Open Beta erhalten - wie groß dieser Vorsprung ausfällt, ist aktuell aber noch nicht bekannt.

So läuft die Open Beta ab

Der Startschuss fällt laut Blizzard im August. Einen genauen Tag nannte man noch nicht. Sobald das Datum konkretisiert wird, erfahrt ihr es natürlich bei uns! Eine weitere Info, mit der das Studio bereits rausrückt, betrifft die Auswahl der verfügbaren Klassen.

Es werden nicht alle Klassen spielbar sein. Auch das steht bereits fest. In der Open Beta könnt ihr nach derzeitigem Stand nur fünf der insgesamt sieben Heldenklassen spielen:

Die Amazone

Der Barbar

Der Paladin

Die Zauberin

Der Druide

Die beiden restlichen Klassen - der Nekromant und die Assassine - schauen für die gesamte Beta-Phase in die Röhre. Sie werden erst in der finalen Version spielbar sein.

Mit weiteren Informationen zum Umfang geizt Blizzard derzeit noch. Es ist also noch nicht bekannt, welche Akte ihr in der Beta spielen könnt. In der Alpha waren es die ersten beiden. Auch die Verfügbarkeit des Multiplayer-Modus, der in der Alpha noch deaktiviert war, ist ungewiss. Er soll aber auf jeden Fall verfügbar sein.