Seit dem Release im September 2021 warten Fans von Diablo 2: Resurrected auf ein ganz besonderes Feature: Die Ladder. Bislang gab es keine Ranglisten-Saison im Remake des Action-Rollenspielklassikers - aber das ändert sich nun bald.

Mit der heutigen Veröffentlichung des großen Patch 2.4 für Diablo: Resurrected gibt es nun einen Starttermin für die erste Ladder sowie riesige Patch Notes. Los geht es schon in zwei Wochen!

Mehr Infos zum Umfang von Patch 2.4 und zu den großen Balance-Änderungen, findet ihr hier:

Alle Infos zur Ladder in Diablo 2: Resurrected

Die Ladder von Diablo 2: Resurrected wird nach derzeitigen Plan am 29. April 2022 starten. Wer bereits in den ersten Minuten loslegen will, sollte sich aber einen Wecker stellen: Der Startschuss fällt in Europa um 2 Uhr in der Nacht.

Wie in Diablo 2 wird es auch in Diablo 2: Resurrected insgesamt vier verschiedene Ranglistenmodi geben. Diese teilen sich wie folgt auf:

Klassische Rangliste: Die klassische Version der Ladder mit vier Akten.

Die klassische Version der Ladder mit vier Akten. Klassische Hardcore-Rangliste: Die Hardcore-Version der Ladder mit vier Akten, bei der ihr nur 1 Leben habt.

Die Hardcore-Version der Ladder mit vier Akten, bei der ihr nur 1 Leben habt. Erweiterungsrangliste: Die klassische Ladder, die fünf Akte umfasst, da die Inhalte aus Lord of Destruction implementiert sind.

Die klassische Ladder, die fünf Akte umfasst, da die Inhalte aus Lord of Destruction implementiert sind. Hardcore-Rangliste Erweiterung: Die Hardcore-Version der Erweiterungsrangliste mit fünf Akten, bei der ihr erneut nur 1 Leben habt.

Wer an der Ladder teilnehmen will, sollte beachten, dass ihr für die Saison einen neuen Charakter erstellen müsst. Dieser bleibt in der Zeit auch nur in der Ladder spielbar. Erst nach Ende der Saison wird euer Ladder-Charakter zu einem Nicht-Ranglistencharakter und behält dabei seine Ausrüstung und sonstigen Items.

Falls ihr übrigens mehr Infos zur Ladder benötigt und wie eine Saison abläuft, dann werdet ihr in unserem Übersichtsartikel fündig:

Zudem erhaltet ihr danach Zeit, um eure Gegenstände aus der geteilten Beutetruhe der Ladder in das normale Online-Spiel zu bringen. Im aktuellen Fall bedeutet es, dass ihr nach Ende der Saison 1 bis zum Beginn von Saison 3 Zeit habt, eure Gegenstände zu sichern. Verpasst ihr den Termin, dann gehen die Gegenstände in der Truhe für immer verloren.

Diablo 2: Was bringt Patch 2.4 außerdem?

Patch 2.4 bringt aber nicht nur die Ladder zu Diablo 2: Resurrected, sondern beinhaltet auch jede Menge Balanceänderungen - die ersten seit 2010! Betroffen sind dabei nahezu alle Klassen, wobei die Entwickler betonen, dass sie zu mehr Vielfalt führen und aktuelle Builds nicht einschränken sollen.

Die Änderungen sind dabei ziemlich umfangreich und eine ausführliche Besprechung würde an dieser Stelle den kompletten Rahmen einer News sprengen. In den Patchnotes auf Seite 2 findet ihr jedoch sämtliche Überarbeitungen nach Klasse sortiert aufgelistet.

Zusätzlich zu den einzelnen Klassenänderungen gibt es außerdem neue Runenwörter für die Ladder, frische Rezepte für den Horadrimwürfel, einige Bugfixes und vieles mehr. Für die einzelnen Änderungen verweisen wir erneut auf die Patchnotes, die ihr auf Seite 2 findet.

Endlich Ladder und ein Patch: Mit 2.4 ist das bislang größte Update für Diablo 2: Resurrected erschienen. Freut ihr euch auf die kommende Ranglistensaison oder lässt euch das Action-Rollenspiel kalt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!