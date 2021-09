Am Abend des 23. September 2021 kehrte das uralte Böse zurück – und besonders Computermäuse müssen jetzt zittern. Denn mit Diablo 2: Resurrected ist das Remaster des legendären Action-Rollenspiels nun endlich erhältlich und viele von euch werden dieses Wochenende in Sanktuario auf Monsterjagd gehen. Vorausgesetzt natürlich, dass die aktuellen Serverprobleme bis dahin aus der Welt geschafft sind.

Unseren Eindruck lest ihr im Test inklusive Wertung. Wir prüfen, ob das düstere Hack’n’Slay auch 2021 noch genauso gut ist wie vor 20 Jahren und welche Unterschiede es zum Original gibt:

Doch wie kommt Diablo 2: Resurrected bislang bei den internationalen Kollegen weg? Das lest ihr im großen Wertungsspiegel.

Bei einer Sache sind sich alle Tester einig: Diablo 2: Resurrected ist ein hervorragendes Remaster, das nicht nur hervorragend aussieht, sondern auch den Charme und das Spielgefühl des Originals perfekt einfängt.

Es gibt zwar auch kleinere Änderungen, doch diese sind perfekt integriert worden und tun der immer noch dichten Atmosphäre keinen Abbruch. In unserem Video stellt euch Maurice alle Neuerungen vor:

Bei Opencritic erreicht D2: Resurrected aktuell einen Wertungsdurchschnitt von 83 Punkten – alle bisherigen Wertungen findet ihr folgender Tabelle:

Die höchste Wertung vergibt die US-amerikanische Webseite Game Informer. Für Autor Daniel Tack zeigt das Remaster, warum für ihn Diablo 2 auch noch nach 20 Jahren das Maß aller Dinge im Bereich der Action-Rollenspiele ist.

Diablo II: Resurrected zeigt, warum der Originaltitel nach wie vor der Maßstab ist, an dem alle anderen ARPGs gemessen werden. Auch wenn es nicht mit vielen Aufhängern und sich ständig weiterentwickelnden Inhalten daherkommt, die im Zuge der Umwandlung des Genres in ein Game-as-a-Service-Modell zur Grundvoraussetzung geworden sind, müssen nicht alle Spiele mit dem Gedanken an die Ewigkeit gespielt werden. Diablo II: Resurrected beweist, dass der Klassiker von Blizzard auch heute noch Spaß macht. Ob es euer erster Ausflug in die Hölle und darüber hinaus oder eure tausendste Stunde ist, Diablo II: Resurrected ist die Zeit wert.