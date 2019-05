Diablo 3 Season 17 - Klassenguides: Die besten Builds

Season 17 von Diablo 3 ist in vollem Gange, und lange hat sich nicht mehr so viel bei den besten Builds geändert! Deswegen listen wir euch in diesem Guide die besten Skillungen für jede Klasse auf und zeigen, wie ihr sie spielt.

Das Thema heißt LON. Viele Builds setzten auf das Set »Legacy of NIghtmares« oder auf Deutsch »Vermächtnis der Alpträume«. Denn dank des neuen Saisonthemas erhalten alle Helden automatisch den Effekt dieses Sets aus Das Klagen der Heerschar und Litanei der Unverdrossenen.

Für euch heißt das: Solange ihr kein anderes Set aktiv habt, erhaltet ihr einen massiven Bonus für jedes uralte Item, das ihr anlegt. Jedes einzelne erhöht euren ausgeteilten Schaden um 750% und reduziert den erlittenen Schaden um 4%. Das schlägt sich auch in den Builds nieder: Nie zuvor schossen so viele Klassen ganz ohne traditionelle Sets an die Spitze der Rangliste. Wir stellen euch die besten Builds der Season 17 vor.

Update vom 22. Mai: Wir haben den Guide mit den besten Builds der aktuellen Rangliste aktualisiert. Da sich das Meta derzeit noch entwickelt, werden wir die Performance der Builds weiter im Auge behalten und sie auch weiterhin mit den optimalsten Empfehlungen updaten.

Der beste Totenbeschwörer-Build: LoN Singularity

Dieser Build nutzt Skelettmagier mit der Singularitäts-Rune, die auf einen Schlag alle Essenz für einen besonders mächtigen Magier verbraucht. Mit Verschlingen, Leichenschmaus und dem Wickeltuch des Seelenernters füllt ihr eure Essenz rapide wieder auf.

Endlose Essenz und gewaltigen Schaden erhaltet ihr, wenn ihr gleichzeitig Land der Toten und Simulacrum mit Reservoir einsetzt. Das Land lässt euch unbegrenzt Leichen verschlingen und Simulacrum mit der Reservoir-Rune verdoppelt eure Essenz. Damit kommt ihr rapide auf eure Maximalzahl an massiv gebufften Magiern.

Weil das Land und das Simulacrum aber beide hohe Abklingzeiten haben, sind Items mit Cooldown-Verringerung und und ein Diamant in Leorics Krone Pflicht.

So wird der Build gespielt:

Setzt zu Beginn Knochenrüstung ein und regelmäßig wieder, um sie dauerhaft aufrecht zu erhalten und nahe Feinde für Krysbins Urteil zu lähmen

Setzt Skelettmagier immer bei möglichst voller Essenz ein

Stellt Essenz mit Verschlingen wieder her

Wenn Land der Toten und Simulacrum bereit sind und Zusammenkunft der Elemente auf physischem Schaden steht, setzt beide Fähigkeiten ein und erhaltet damit quasi unbegrenzte Essenz für eure Skelettmagier

Dafür lockt ihr am besten mit der Geschwindigkeit von Blutige Pfade zuerst so viele Elite-Packs wie möglich auf einen Punkt

Fertigkeiten-Skillung

Legendäre Items

Kanais Würfel

Reilena's Schattenhaken sowie Krysbins Urteil schrauben beide euren Schaden nach oben. Ersterer durch einen direkten Schadensbonus, letzteres durch einen Bonus gegen vom Land der Toten und der Knochenrüstung beeinträchtigte verlangsamte Gegner. Die Hexenhose von Herrn Yan passt gut zu den Skelettmagiern, weil ihr euch frei bewegen könnt, während sie für euch kämpfen.

Legendäre Edelsteine

Mit Verderben der Gefangenen bekommt ihr zusätzlich zu Krysbins Urteil noch einen weiteren Schadensbonus gegen Feinde, die von Kontrollverlusteffekten wie Verlangsamen betroffen sind. Zeis Stein der Rache gibt euch gleich einen weiteren Kontrollverlusteffekt dazu und der Vollstrecker stärkt eure Magier.

Abgerundet wird eure Ausrüstung durch diese normalen Edelsteine: