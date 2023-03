Diablo 4: Bei der Beta ist sich die GameStar-Community fast komplett einig

Wir haben viele liebe Kommentare gelesen: Freut uns, dass die Diablo-4-Key-Aktion gut bei euch ankam!

Was ein Wochenende. Vom 17. bis 20. März lief die Diablo 4 Beta für Vorbesteller und Mitglieder der GameStar-Plus-Familie in vollem Gange. Und trotz der üblichen Warteschlangen in Fußballspiel-Länge und dem ein oder anderen Absturz konnten viele von euch etliche Stunden in die Beta stecken.

In weiser Voraussicht hatten wir bereits über das Wochenende eine Umfrage laufen, wie das neue Diablo bei euch ankommt. Und sagen wir es mal so: Bei den über 12.000 Umfragestimmen und über 400 Kommentaren kamen einige Meinungen zusammen.

Klage gegen Activision Blizzard

Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Diablo 4 macht Spaß!

Stand: 20.03.2023, 12 Uhr

Diablo 4 wusste in seiner ersten Beta-Runde durchaus zu überzeugen. Das zeigt auch das Umfrage-Ergebnis. Fast die Hälfte aller Umfrage-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer bewerteten ihren Ersteindruck mit gut oder sehr gut . Rechnen wir die Leute raus, die noch nicht gespielt haben, bewerteten 77 Prozent die Beta bisher mit gut oder sehr gut .

Unsere Community ist nach vorherigen Bauchschmerzen überwiegend positiv überrascht, wie viel Spaß sie mit Diablo 4 bereits haben.

Vorher dachte ich, die Marke wäre mit Diablo Immortal gestorben. Nach ca. zehn Stunden wurde ich eines Besseren belehrt. Das Spiel ist eine Hommage an die Diablo Titel vergangener Tage und gefällt mir richtig gut. Es ist endlich so düster wie ein Diablo sein muss, die Grafik hat mich umgehauen und es ist allgemein sehr stimmig. Die Spells sind wuchtig, die Musik ist klasse, man hat permanent eine bedrückende Stimmung. Die Customization samt Transmog finde ich gut, das Skillsysten ist auch in Ordnung. Ich hätte mir nur, wie in D3 auch, gerne mehr Buttons gewünscht. [...] Impala5350466

Einen ersten Bewegtbild-Eindruck könnt ihr euch hier anschauen. Wir zeigen euch die ersten 16 Minuten aus dem Spiel:

15:55 Diablo 4: Unsere ersten 16 Minuten im Action-Rollenspiel

Gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Das letzte Diablo was ich gespielt habe, war Diablo 2 und so fühlt es sich für mich auch an, um D3 habe ich einen Bogen gemacht, weil es mir vom Stil her schlicht zu bunt war. Lyk2

Nach einem Absturz am ersten Abend läuft das Spiel jetzt ohne Probleme. Das Setting und die Grafik gefallen mir ausnehmend gut. Die englische Sprachausgabe ist sehr gut gelungen, da bin ich mal gespannt, wie sich die Charaktere auf Deutsch anhören werden. Der Fähigkeiten-Baum bereitet mir noch Probleme, ich finde ihn etwas unübersichtlich. Auch kann ich noch nicht alle Skills auf ihre Sinnhaftigkeit bewerten. Bei der Steuerung bin ich noch unentschieden, ob mir Maus + Tastatur oder der Controller besser gefällt. Was mir außerdem zusagt, ist die Möglichkeit den Spielstand vom PC auf der Xbox X weiterzunutzen und umgekehrt. Eric_Little

Wen euch die Meinung unserer Redaktion ebenfalls interessiert, findet ihr hier unsere Eindrücke zu den Stärken von Diablo 4:

Diablo 4 im Beta-Fazit 5 Stärken, die uns jetzt schon begeistern von Dimitry Halley

Und was gibt's an Kritik?

Trotz der positiven Stimmung ist natürlich nicht alles perfekt. Neben dem Fehlen der deutschen Sprachausgabe gibt es vor allem Kritik an der Shared World:

Streicht die Shared World. Denn diese Shared World ist der einzige Wermutstropfen des Spiels. Es hatte sich ja eigentlich von der ersten Berichterstattung an abgezeichnet, auch wenn ich versucht habe, da völlig vorurteilsfrei heranzugehen.

Sie fühlt sich bestenfalls überflüssig an, eigentlich aber aktiv störend. Während ich im Umland die anderen Spieler wie die Barbaren NPCs aus Lord of Destruction abtun kann, ist das Spielgefühl in der Stadt dadurch wirklich ätzend. Eine von zwei Optionen wäre hier für mich wünschenswert:

1.) Mechanisch eher unrealistisch, aber bevorzugt: Das Streichen der Shared World zugunsten eines Systems wie in D2/D3 mit Gruppensuche und Öffnung des Spiels für Multiplayer nach Bedarf.

2.) Instanzierung von Städten (also quasi "Ausblenden" anderer Spieler). Cava1712

Und zu den Quests und der Schwierigkeit:

Tolle Soundkulisse, tolle Atmosphäre, Story weitgehend hervorragend präsentiert, super flüssiges Gameplay (wie von Blizzard gewohnt) Leider veröden mir die Metasysteme den Spielspaß. Die generischen Subquests stehen in einem traurigen Kontrast zu der (bisher) stark präsentierten Hauptquest. Die Open World lädt mich bisher kein bisschen zum Erkunden ein. Schwierigkeit ist für mich viel zu leicht und skaliert anhand des Levels. [...] Crafting Materialien passen nicht ins Spiel und sind seltsam gebalanced. Ich brauch für das erste Trank-Upgrade zwei von den Pflanzen und hab ohne danach zu suchen jetzt über 40 Stück. Allerdings darf ich es erst ab Level 15 upgraden. Bis dahin hab ich wahrscheinlich 200 Stück. (Vielleicht ist das noch eine Beta-Krankheit)

Wer bisher übrigens noch keine Zeit zum Spielen hatte (und das sind laut Umfrage ja fast 40 Prozent) muss sich nicht grämen. Schon nächstes Wochenende geht es in die zweite Beta-Phase. Ab dem 24. März um 18 Uhr können alle Interessierten in die Open Beta starten. Dann wiederholen wir die Umfrage natürlich nochmal, um zu schauen, wie sich eure Sicht verändert.