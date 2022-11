Diablo 4 Beta: Wir wissen jetzt viel mehr über all das, was Blizzard geheim halten wollte

Ausgerechnet im offiziellen Reddit zum Konkurrenten Path of Exile wurde kürzlich ein sehr aufschlussreicher Thread erstellt. Hier tauschen sich gerade mehrere aktuelle Beta-Testerinnen und Tester über die Endgame-Inhalte von Diablo 4 aus und enthüllen ein paar interessante Details.

Wirklich erlaubt ist diese Form des öffentlichen Austauschs eigentlich noch nicht. Wer an dem Test teilnimmt, musste immerhin eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. So richtig stoppen lässt sich davon aber kaum wer. Auch Gameplay ist aus der Beta bereits geleakt worden.

Mehr Details zur Beta gibt es hier:

Neue Infos aus der Beta

Erstellt wurde der Thread von einem User, der eine steile These in den Raum wirft. Demzufolge habe er die Beta von Diablo 4 bereits für sage und schreibe 90 Stunden gespielt. Sein Fazit lautet: Im Bereich Endgame, Itemization und Customization sei Path of Exile immer noch überlegen.

Das Posting des Users wurde mittlerweile von der Moderation wieder gelöscht. Im Kern fällte er über das Diablo 4 Endgame aber folgende Aussagen:

Der Spielfluss würde sehr an ein MMO erinnern und bestünde oft aus langen Laufwegen, die wir mit dem Pferd zurücklegen.

Ausrüstung und Charakterentwicklung sollen weniger komplex als bei PoE sein, werden aber auch nicht so sehr von Sets getrieben wie in Diablo 3.

Das Spiel soll sich schon in der Beta sehr rund anfühlen und weniger unfertig als frühere Blizzard-Veröffentlichungen.

Diablo 4 richte sich eher an eine Community aus Gelegenheitsspielern

Die Kämpfe in Diablo 4 seien gut, aber der aktuelle Inhalt sei auch sehr spärlich. PoE sei Diablo 4 im Endgame aktuell noch um Jahre voraus.

Hierbei handelt es sich natürlich in erster Linie um die Meinung einer privaten Einzelperson und offenbar auch um jemanden, der zu der Hardcore-Community von Path of Exile gehört. In den Kommentaren des Threads wurde noch weiter über Diablo 4 diskutiert. Folgende Aussagen sind interessant:

Was macht Diablo 4 gut?

Der User Rozztc spricht ebenfalls über viele der Endgame-Mechaniken, aber kritisiert Diablo 4 weniger scharf als der ursprüngliche Ersteller:

»Meiner Meinung nach kommt die MMO-Ideologie von der Open World. Man muss zu jedem Dungeon laufen oder reiten, über die ganze Karte. Überall gibt es große Städte mit tonnenweise NPCs. Die Items/Builds/Kämpfe sind aber typisch Action-RPG. Keine vorgefertigte Set-Ausrüstung. Glücksspiel und Einkaufen sind möglich, aber bringen zufällige Ausrüstung.



Insgesamt bin ich anderer Meinung als der ursprüngliche Post. Ich habe mehrere Highlevel Charaktere und liebe es höllisch. Es braucht eine bessere Balance und muss noch poliert werden, aber dafür ist die Beta da.«

Dass das Kampfgefühl von Diablo 4 derzeit von vielen Testern gelobt wird, ist für mich persönlich eine der hoffnungsvollsten Erkenntnisse. Warum, lest ihr in meiner Kolumne:

Wie sieht das Endgame genau aus?

Der User d4throwawayx (da erwartet wohl jemand einen Bann) spricht sehr ausführlich darüber, wie wir uns das Endgame von Diablo 4 konkret vorstellen können.

»Das Endgame besteht daraus, im Grunde alles auf der Karte zu machen. Stellt euch das Kopfgeld-System von Diablo 3 vor, aber zehn mal größer und mit einer Open World voller anderer Spieler, die nicht zu eurer Party gehören. Es gibt zahlreiche Events, die in der Welt verteilt sind. Manche bestehen nur aus dem Abschließen einer Höhle oder eines Dungeon, andere sind Eskort-Quests, Beschütze einen Kreis oder Töte X Monster. Die ersten paar davon sind spannend, aber es wird schnell fad. [...] Wenn ihr ein ›Kopfgeld‹ abschließt, verdient ihr Fortschritt in einem Balken. Wenn er bei zehn ist, bekommt ihr eine Quest, um mit einem Baum zu reden, der euch die Wahl aus drei zufälligen Kisten gibt. Die Kiste gibt Loot, abhängig ihres Typs (Rüstung, Handschuhe und so weiter). Das Portal/Karten-System braucht extreme Verbesserungen und ehrlich gesagt ein Rework. Ihr könnt Siegel craften/erlangen, die einen Dungeon auf eurer Karte konvertieren und mit einem Haufen affixen ausstatten, zum Beispiel ›Monster verursachen X Giftschaden‹ oder ›Monster widerstehen X-Mechanik öfter‹. Wenn ihr das Siegel aktiviert, müsst ihr zu dem Dungeon auf der Karte reisen, kein Teleport oder Schnellreise. Ihr müsst den nächsten Wegpunkt finden und mit dem Pferd hinreiten. [...] PVP ist ein Meme, wer auch immer den ersten Treffer landet, gewinnt. Muss extrem verbessert werden.«

Was haltet ihr von diesen Ausführungen der Beta-Testerinnen und Tester? Habt ihr Hoffnung für Diablo 4 oder seid ihr davon überzeugt, dass es niemals an Path of Exile heranreicht? Schreibt eure Gedanken dazu in die Kommentare!