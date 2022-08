Diablo 4: Großer Leak entfacht Diskussion um Loot-System

Das ging schnell. Vor einigen Tagen wurde erst bekannt, dass Diablo 4 jetzt bei externen Alpha-Testern liegt. Und heute wimmelt es im Netz schon vor geleakter Bilder aus genau dieser Version. Mehrere Screenshots und Videos werden derzeit im Internet verbreitet, die bislang unscharfe Details zur Loot-Verteilung sowie den Schwierigkeitsgraden enthüllen und dazu einige neue Einblicke in den Charakter-Editor geben.

Gerade ersteres sorgt nun für sehr große Diskussionen in der Community. Dabei geht es nicht nur um Sinn und Unsinn der Loot-Verteilung an sich, sondern vor allem auch um deren Auswirkung auf geplante Mechaniken rund um den Handel mit anderen Spielerinnen und Spielern.

Das sind die neuen Details

Bevor wir uns der Diskussionen auf Reddit und Co. widmen, schauen wir aber erstmal auf die neuen Informationen. Die Leaks bestehen zu großen Teilen aus Screenshots rund um die Anfänge des Spiels. Hier sieht man in erster Linie Bilder aus dem Charakter-Editor. Ein paar dieser Szenen gibt es beispielsweise hier zu sehen.

Es gibt aber auch schon lange offizielle Gameplay-Szenen, beispielsweise in diesem Trailer:

Das wissen wir jetzt zu den Schwierigkeitsgraden

Zumindest in der spielbaren Alpha-Version von Diablo 4, haben die Tester anfangs die Wahl zwischen zwei verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Da es sich bei Diablo 4 um eine Shared World handelt, werden diese Schwierigkeitsgrade World Tiers genannt. Das sind die bekannten Beschreibungen der Schwierigkeitsgrade:

World Tier 1 - Adventurer Für Diablo-Neulinge geeignet und alle, denen es eher um eine einfache Herausforderung geht. Feinde sind einfacher zu besiegen. Es werden nur durchschnittlich gute Gegenstände fallengelassen.



World Tier 2 - Veteran Für Diablo-Veteranen empfohlen, die sich gerne herausfordern. Feinde werden eine größere Herausforderung. Es werden bessere Gegenstände fallengelassen. Es gibt mehr Erfahrungspunkte und Gold.



Neben den World Tiers wird es außerdem noch Einstellungsmöglichkeiten zu den Tutorials geben. Hier sind in den geleakten Bildern zwei Optionen wählbar. Entweder entscheidet ihr euch für mehr Hinweise oder für weniger. Das kennt man so aus zahlreichen anderen Spielen.

Auch ein optionaler Hardcore-Modus ist in den Screenshots zu sehen. Das gehört einfach in ein Diablo und hat zu Folge, dass eure Helden immer permanent sterben. Ein Tod hat also die Löschung des ganzes Charakters zur Folge.

Das wissen wir jetzt zur Loot-Verteilung

Auf Reddit ist außerdem ein Thread entstanden, in dem über neue Details zum Loot gesprochen wird. Hier ist die Quellenlage aber fraglich. Die Person, die den Thread erstellt hat, spricht von einem Leak eines Alpha-Testers. Allerdings wird im gesamten Thread nirgendwo auf die Quelle verwiesen. Hier wird behauptet, dass es in Diablo 4 wieder Smart Loot geben wird und dass der Handel beschränkt ist.

Beides ist allerdings auch keine außergewöhnlich große Überraschung. Den beschränkten Handel hat Blizzard bereits zur Enthüllung von Diablo 4 angesprochen und Smart Loot kam schon in Diablo 3 zum Einsatz.

Was ist Smart Loot?

Bei Smart Loot handelt es sich um eine Drop-Mechanik für Gegenstände, die sich an eure Klasse anpasst. Wenn ihr also einen Druiden spielt, werdet ihr mehr Gegenstände erhalten, die dem Druiden nützen. Diese Mechanik gab es in Diablo 2 noch nicht.

Was bedeutet beschränkter Handel?

In Diablo 4 ist eingeschränkt, welche Items ihr mit anderen Spielerinnen und Spielern tauschen könnt und welche nicht. Demnach ist es möglich, Items mit niedriger Qualität ohne Probleme mit anderen zu tauschen, während wertvollere Gegenstände nur einmal oder gar nicht für den Handel verfügbar sind.

Wie die Gegenstands-Verteilung außerdem angedacht ist, erfahrt ihr in unserer Übersicht zum Item-System:

Darüber wird gerade diskutiert

All diese Infos rund um den Loot sorgen aktuell bei den Fans für hitzige Diskussionen. Die eine Seite hält Smart Loot für eine gute Idee, während andere es sich wie bei Diablo 2 wünschen. Auch über die genauen Details von Smart Loot wird sich ausgetauscht. Schließlich macht es einen Unterschied, ob 80 Prozent des Loots für meine aktuelle Klasse ist oder 50 Prozent.

Das sind die Argumente für Smart Loot:

Man findet weniger Gegenstände, mit denen der aktuelle Charakter nichts anfangen kann.

Solisten müssen sich nicht all zu ausführlich mit dem Handel mit anderen Leuten befassen und können sich voll und ganz auf den Build ihrer gewählten Klasse konzentrieren.

Das sind Argumente gegen Smart Loot:

Ein starkes Item, das für eine andere Klasse gedacht ist, ermutigt einen dazu, diese Klasse auch mal auszuprobieren. So werden Spielerinnen und Spieler natürlicher dazu gebracht, ein wenig zu experimentieren.

Viele Items für andere Klassen erhöht außerdem die Interaktion zwischen den Spielenden. Das fördert den Gemeinschaftsgedanken und belebt den Handel.

Zusätzlich wird auch über den beschränkten Handel gesprochen. Gerade, dass auf den Handel mit sehr mächtigen Gegenständen verzichtet werden muss, sorgt bei einigen Diablo-Fans für Unmut. Schließlich seien schlechtere Gegenstände im Handel quasi nutzlos.

Noch mehr aktuelle Infos zum Stand von Diablo 4 gibt es in unserer großen Preview.

Was denkt ihr darüber? Haltet ihr Smart Loot für eine gute Idee, oder sollte das System bis zum Release nochmal überdacht werden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!