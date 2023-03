Diablo 4: Welche Klasse passt zu euch? Macht unser Quiz!

Diablo 4 steht in den Startlöchern. Ab dem 17. März 2023 können Vorbesteller und GameStar-Plus-Mitglieder in die erste Beta-Runde starten und ab 18 Uhr deutscher Zeit das heiß ersehnte Action-Rollenspiel ausprobieren. Für alle anderen geht es am Wochenende darauf, vom 24. März bis 27. März, im Zuge der Open Beta los.

Bis dahin bleibt also noch genug Zeit, sich die Mutter aller Videospielfragen zu stellen: Was will ich spielen?

Um die zu beantworten, haben wir euch ein kleines Quiz zusammengestellt. Die insgesamt zehn Fragen helfen euch dabei, eine Klassen-Entscheidung zu treffen, sodass ihr bereits gut vorbereitet in die Beta starten könnt, ohne viel Zeit mit Überlegen zu verbringen.

Klage gegen Activision Blizzard

Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Alle Klassen in der Kurzübersicht

Je nachdem, was unser Quiz euch oben ausspuckt, wollen wir kurz auf die einzelnen Klassen eingehen, damit ihr zu eurem Ergebnis auch eine Vorstellung bekommt, was euch erwartet.

Der Barbar: Nahkampf wird hier großgeschrieben. Mit einem breiten Spektrum an Waffen, wuchtigen Angriffen und Kampfschreien beherrscht der Barbar die vorderste Front und haut alles zu Brei, was nicht bei drei aus seiner Reichweite verschwunden ist. Seine Klassenmechanik lässt euch blitzschnell zwischen verschiedensten Waffen wechseln.

Nahkampf wird hier großgeschrieben. Mit einem breiten Spektrum an Waffen, wuchtigen Angriffen und Kampfschreien beherrscht der Barbar die vorderste Front und haut alles zu Brei, was nicht bei drei aus seiner Reichweite verschwunden ist. Seine Klassenmechanik lässt euch blitzschnell zwischen verschiedensten Waffen wechseln. Der Druide: Wer jetzt was von Baumkuschler sagen will, hat sich gehörig geschnitten. Der Druide entfesselt einen Sturm aus Naturmagie und kann bei Bedarf als Werwolf oder Werbär auch im Nahkampf ordentlich austeilen. Alternativ bedient er sich aber auch seiner Geistertiere.

Wer jetzt was von sagen will, hat sich gehörig geschnitten. Der Druide entfesselt einen Sturm aus Naturmagie und kann bei Bedarf als Werwolf oder Werbär auch im Nahkampf ordentlich austeilen. Alternativ bedient er sich aber auch seiner Geistertiere. Der Totenbeschwörer: Bei dieser Klasse macht ihr euch nicht selbst die Hände schmutzig. Ihr lasst einfach Scharen von Untoten über eure Gegner darüber rollen und vernichtet alles, was danach noch steht, mit eurer Blut- oder Dunkelmagie.

Bei dieser Klasse macht ihr euch nicht selbst die Hände schmutzig. Ihr lasst einfach Scharen von Untoten über eure Gegner darüber rollen und vernichtet alles, was danach noch steht, mit eurer Blut- oder Dunkelmagie. Die Jägerin: Nach Nahkampf und Zauberklassen setzt die Jägerin traditionell auf Fernkampfattacken wie Pfeile oder Armbrustbolzen. Kommen ihr die Gegner zu nah, weiß sie aber auch mit Fallen oder Dolchen und Schwertern umzugehen.

Nach Nahkampf und Zauberklassen setzt die Jägerin traditionell auf Fernkampfattacken wie Pfeile oder Armbrustbolzen. Kommen ihr die Gegner zu nah, weiß sie aber auch mit Fallen oder Dolchen und Schwertern umzugehen. Die Zauberin: Während der Druide auf Naturmagie setzt, ist die Zauberin mit ihren elementaren Kräften etwas traditioneller unterwegs. Sie vernichtet Gegnerhorden mit wohl platzierten Feuerbällen oder Kettenblitzen.

Neugierig geworden? Für tiefere Einblicke und Gameplay-Trailer zu den einzelnen Klassen schaut ihr in unsere große Klasse-Übersicht. Und für alles Weitere rund um das Thema Diablo haben wir euch hier eine kleine Auswahl zusammengestellt:

Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, welche Klasse euch das Quiz vorschlägt und wie gut sie zu euch passt. Lasst uns natürlich auch gerne Feedback zum Quiz allgemein da. Also: Wie fandet ihr die Fragen und wie gefällt euch diese Art von interaktivem Element ganz allgemein. Wir freuen uns über jegliches Feedback und wünschen natürlich viel Spaß mit eurer gewählten Klasse!