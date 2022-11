Diablo 4: Klassen und Skills sollen viele Freiheiten bieten, ohne zu überfordern

Während noch kein genaues Releasedatum für Diablo 4 bekannt ist, kommen immer weitere Details zu Diablo 4 ans Licht. So werden etwa zahlreiche Szenen aus einer geschlossenen Beta-Phase geleakt. Aber auch die Entwickler selbst versorgen Fans mit neuen Informationen und sprechen nun in einem Video über Klassen und Skills im kommenden Action-Rollenspiel.

Falls ihr wie Sascha skeptisch auf die Zukunft von Diablo oder des Genres im Allgemeinen blickt, dann lest ihr hier, warum der Diablo-Erfinder David Brevik da ganz anderer Meinung ist:

12 3 Mehr zum Thema Diablo-Erfinder sieht die Zukunft der Action-Rollenspiele äußerst positiv

So sollen Klassen und Build Spaß machen

Wenn ihr euch das neue Entwickler-Video am liebsten selbst ansehen möchtet, könnt ihr hier gleich einschalten, für alle anderen fassen wir die wichtigsten Punkte weiter unten zusammen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Freiheiten ohne zu große Komplexität

Die einzelnen Klassen sollt ihr auf eure ganz eigene Weise spielen können, die Auswahlmöglichkeiten sollen Spielerinnen und Spieler aber nicht überfordern. Dafür sorgt bei Totenbeschwörern etwa das Buch der Toten, dass euch die beschworenen Diener nach Belieben anpassen lässt. So könnt ihr in der Schlacht eure ganz eigene Strategie fahren, ohne aber viele zusätzliche Aktionen ausführen zu müssen.

Passive Fähigkeiten, die Verzauberungen sollen auch etwa bei der Zauberin unterschiedliche Spielstile ermöglichen, ohne Spielerinnen und Spieler mit zu vielen aktiven Fähigkeiten zu überfordern. Alle Klassen von Diablo 4 und ihre wichtigsten Besonderheiten findet ihr übrigens in unserer Übersicht:

102 3 Mehr zum Thema Diablo 4: Die 5 Klassen zu Release und was sie können

Orientierung im Skilltree

Dieser Ansatz wird auch in den Skill-Trees weiterverfolgt. Hier will man die Balance zwischen Wahlfreiheit und Einsteigerfreundlichkeit finden. So sollen beispielsweise nicht alle Feuer-Zauberinnen dieselben Skills benutzen müssen, das Zusammensetzen eines eigenen Builds aber gleichzeitig nicht zu aufwendig sein. Wie in Diablo 2 sollen Skills mit anderen zusammenhängen und diese teilweise verstärken oder von ihnen profitieren.

Um solche Synergien zu finden und das austüfteln von Builds zu erleichtern, könnt ihr im Skilltree nach bestimmten Stichwörtern, wie etwa Blutungsschaden oder ähnliches suchen. Dann werden alle passenden Skills hervorgehoben.

Skills zurücksetzen

Wenn ihr mit eurem Build nicht zufrieden seid, könnt ihr außerdem auch einzelne ausgegebene Skillpunkte oder gleich all eure Fähigkeiten zurücksetzen, müsst aber dafür Gold bezahlen. Zu Beginn des Spiels sind die Kosten noch minimal, was auch dazu ermuntern soll, mit verschiedenen Fähigkeiten zu experimentieren und die eigenen Vorlieben herauszufinden.

Später im Spiel wird das Neuverteilen von Skillpunkten allerdings immer teurer. Das soll den Entscheidungen beim Bauen eures Charakters Bedeutung verleihen, und eine Verbindung zu ihm aufbauen, da ihr ihn irgendwann nicht mehr ständig beliebig verändern könnt. Außerdem sollen die Builds nicht mehr so stark von der passenden Ausrüstung abhängig sein wie in Diablo 3 und stärker mit eurem Charakter verbunden sein.

Weitere Infos zu Diablo 4

Eines der umstrittensten Features von Diablo 4 wird wohl der Echtgeld-Shop werden. Ob hier Pay2Win wie in Diablo Immortal auf euch wartet und was sich alles kaufen lässt, erklärt euch Maurice:

31:17 Diablo 4 ohne Pay2Win? - Wie schlimm wird der Shop?

Warum Diablo 4 in Sachen Item-Handel dagegen restriktiver werden will, zeigte zuletzt Diablo 2: Resurrected. Bei all den teils berechtigten Sorgen um Monetarisierungs-Strategien und andere mögliche Schwächen von Diablo 4 vermisst allerdings Fabiano die Erwähnung einer ganz großen Stärke des kommenden Action-Rollenspiels.

Was haltet ihr von den Informationen aus dem Entwicklervideo? Gefällt euch der ausgewogene Ansatz aus Tiefe und Zugänglichkeit? Oder hättet ihr euch komplexere Klassen und Builds gewünscht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!