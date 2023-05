Diablo 4: Kommt ein Day-One-Patch zum Launch? Das sagt Blizzard zum finalen Balancing

Diablo 4 bekommt einen Day-One-Patch, doch wird dieser eher im Hintergrund, die Technik optimieren.

Der Early-Access Release von Diablo 4 steht quasi schon in der Eingangshalle und wartet hufscharrend auf Einlass in eure Wohnzimmer. Doch wie nun auf Twitter klar wurde, wird die Fassung für ab dem 2. Juni nicht identisch mit der vom Server-Slam-Wochenende sein.

Jene erlaubte zuletzt tausenden Spielern die Dämonenhatz kostenlos zu testen und war im Vorfeld per großem Balance-Update nochmal grundlegend angepasst worden.

Diablo 4 erhält einen Day-One Patch zum Beginn des frühzeitigen Zugangs. Allerdings schraubt Blizzard hiermit eher im Hintergrund am Spiel, weniger am Balancing. Die Patchnotes fallen so wohl um einiges schmaler aus, als beim Update vor dem Server-Slam.

Was ändert der Patch?

Joseph Joe Piepiora, zuständiger Game Director für Systeme und Live-Services von Diablo 4, kündigte Folgendes auf Twitter an:

Der Server-Slam-Build, war eine Version des Day-One-Builds. Es wird geringfügige Änderungen zwischen diesem und dem geben, den Spieler zum Launch spielen werden.

Und der Global Community Development Director für alles rund um Diablo, Adam Fletcher, spezifiziert weiter: Es würden schon sehr viele Optimierungen und Fehlerbehebungen ihren Weg in den Release-Build finden.

Was heißt das jetzt? Es wird nur sehr wenige Balance-Änderungen geben, aber dafür wird an der Technik geschraubt und Bugs gefixt.

Woher kommen die abweichenden Aussagen der Devs?

Die Aussagen widersprechen sich nur auf den ersten Blick. Piepiora scheint - aus dem Kontext geschlossen - in erster Linie von Balance-Änderungen zu sprechen. Dies passt auch zu seiner Rolle. Fletcher dürfte einen noch breiteren Blick auf die Gesamtentwicklung haben und sehr genau wissen, was auch auf technischer Seite in den vergangenen Wochen passiert ist.

Joseph Piepiora stellt indes obendrein klar, dass das Ausbleiben eines großen Day-One Patches mit dutzenden Änderungen an diversen Balance-Facetten nicht heißt, dass Diablo 4 aus Sicht von Blizzard bereits perfekt ist:

Wir werden das Spielgeschehen beobachten und sind vorbereitet, Justierungen im Laufe der Zeit vorzunehmen, um eine gute Erfahrung zu gewährleisten. Es gilt, was wir schon lange angekündigt haben: Der Launch von Diablo 4 ist nur der Anfang.

