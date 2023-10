Diablo 4 hat aus Fehlern gelernt: In Season 2 will Blizzard »euch nicht den Spaß verderben«

Bisher heißt die Community die zweite Season in Diablo 4 mit offenen Armen willkommen.

Mit Season 2 scheinen sich die Dinge für Diablo 4 zum Besseren zu wenden. Die Stimmung bei der Community ist gut. Nicht nur das Fortschrittsgefühl ist wieder da, sondern auch viele spaßige Builds für jede Klasse. Blizzard hat laut Aussage eines Entwicklers auch nicht vor, daran etwas zu ändern.

Keine »nerfige« Spaßbremse

Anders als bei Season 1 kommt der zweite Schwung an saisonalen Inhalten deutlich besser bei den Spielern an. Damit die gute Stimmung erhalten bleibt, hat Blizzard einen Plan.

Entwickler Joe Shely verkündete via X (ehemals Twitter): »Wir sind froh, dass Spieler Spaß mit der Saison des Blutes in Diablo 4 haben und wir haben keine Pläne euch diesen zu verderben.«

Die im Englischen getroffene Wortwahl »den Spaß nicht zu nerfen« bezieht sich vermutlich auf eines der größten Probleme von Season 1. Es lässt außerdem den Schluss zu, dass für Season 2 keine großen Nerfs geplant sind.

Was war das Problem?

Mit Patch 1.1 gab es diverse Änderungen am Spiel - die Community reagierte ziemlich wütend: Die Klasse des Zauberers war kaum spielbar und es gab auch für die anderen kaum Auswahl an Builds, es sei denn, man scheute einen selbst für Diablo übertriebenen Grind nicht.

Was genau bei diesem Patch schiefging, hat Maurice Weber in diesem Video analysiert:

12:50 Diablo 4 bringt einen dummen Patch und alle rasten aus

Nach dem Start der Season gab es Ende Juli einen Livestream von Blizzard, in dem Community-Manager Adam Fletcher offen sagte: »Wir wissen, dass es keinen Spaß macht.« Er erklärte außerdem, dass Blizzard nie wieder einen solchen Patch herausbringen will.

Im Verlauf der Season wurden bereits einige Änderungen auf den Weg gebracht, doch erst der gute Start der zweiten Season konnte das Blatt für Diablo 4 wenden. Bisher läuft es gut für Blizzard und auch die neuen Vampir-Kräfte kommen gut bei den Spielern an.

Wie gefällt euch die neue Season in Diablo 4 bis jetzt? Was haltet ihr von dem Vampir-Thema? Wäre der beste Plan für Blizzard tatsächlich aktuell möglichst wenig zu ändern, da das Spiel in einem guten Zustand ist? Habt ihr noch Änderungswünsche, die die Entwickler in Zukunft angehen sollten? Schreibt uns eure Meinung doch gerne in die Kommentare.