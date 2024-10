»Das ist wie eine Zeitstrafe« - Der ehemals beste Buff in Diablo 4 lässt Spieler verzweifeln

Der Schrein der Verbindung ist für Spieler aktuell eher eine Strafe als Hilfe in Diablo 4.

Eigentlich sollen die Schreine in Diablo 4 als kleiner Power-Schub dienen, doch einer von ihnen ist für Spieler aktuell eher eine Belastung als eine Hilfe. Die Rede ist vom Schrein der Verbindung (im Englischen Conduit Shrine ), der auf dem Papier zwar sehr mächtig klingt, im Spiel aber seit Season 6 ziemlich nutzlos ist.

Kleiner Funke statt Thor Odinsson

Was genau macht dieser Schrein? Bei Aktivierung werden Spieler für 30 Sekunden in einen Blitz verwandelt. Gegner können euch nicht angreifen und werden in eurer Nähe mit Elektroschocks attackiert. Außerdem könnt ihr euch schnell von Feind zu Feind teleportieren.

Wo liegt das Problem? Aktuell ist der Schaden, den ihr durch den Schrein verursacht, so gering, dass es die Monster maximal ein wenig kitzelt. Statt wie der mächtige Thor fühlen sich die Spieler wie ein nutzloses kleines Fünkchen.

Da ihr keine anderen Fertigkeiten nutzen oder den Buff abbrechen könnt, sind euch für eine halbe Minute die Hände gebunden.

Natürlich könnte man das Problem umgehen, indem man den Schrein nicht aktiviert - doch wer liest schon immer, um welchen es sich handelt? Gerade in Aktivitäten wie der Grube, wo es um ein Zeitlimit geht, ist das extrem hinderlich.

Das sagen die Spieler

In mehreren Reddit-Threads wird über die Nutzlosigkeit des Conduit Schreins diskutiert. In einem schreibt beispielsweise ImNotSalinger: »Der verfluchte Schrein der Verbindung bedeutet im Grunde, dass man einen Event mit einer 30-sekündigen Zeitstrafe beginnt.«

KhazraShaman erklärt: »Ich teleportiere mich immer zurück zur Stadt und warte, dass es aufhört.« Reddit-Nutzer rr770 hat noch ein ganz anderes Problem:

Mein Mythic Unique Speer von Lycander castet einen zufälligen Schrein-Effekt alle 30 Sekunden. Der Schrein der Verbindung ist ziemlich frustrierend und nimmt immer sofort die Geschwindigkeit aus meinem Run.

Spätestens ab den Qualstufen ist der Buff des Schreins vollkommen nutzlos und führt sogar dazu, dass einige Builds nicht richtig funktionieren. In Diablo 3 gab es den Schrein auch schon und er war häufig ein Garant für einen ordentlichen Speedboost, sodass viele Spieler darauf konditioniert sind, die Schreine einfach zu aktivieren. Aktuell ist er in Diablo 4 aber mehr Strafe als Hilfe.