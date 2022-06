Diablo 4: So lange braucht ihr, um einmal die Story abzuschließen

Wenn Diablo 4 voraussichtlich 2023 erscheint, dann soll euch das Action-Rollenspiel für viele, viele Stunden nach Sanktuario entführen. Nur wie lange wird es dauern, um zumindest das Ende der Kampagne zu erleben?

Dazu gibt es nun handfeste Aussagen der Entwickler. Im Rahmen des Xbox/Bethesda Showcase 2022 sprachen Joe Shely und Rod Fergusson von Blizzard mit den englischsprachigen Kollegen von Gamespot über Diablo 4 und ließen sich dabei entlocken, wie viele Stunden der erste Durchlauf ungefähr benötigen wird.

Beim Xbox/Bethesda Showcase kündigte Blizzard übrigens auch die fünfte Klasse von Diablo 4 an - den Totenbeschwörer. Was die einzelnen Klassen voneinander unterscheidet, stellen wir euch in unserem großen Hub vor:

Die bislang umfangreichste Diablo-Kampagne

Es dürfte vermutlich die wenigsten Spieler überraschen, aber die Kampagne von Diablo 4 wird die bislang größte der Spielereihe werden. Laut Shely müsse man für einen Durchgang mit etwa 35 Stunden rechnen. Das liege einerseits an der Open World des Action-Rollenspiels, aber auch daran, dass es jede Menge zu tun geben soll:

Ihr könnt hinreisen, wo auch immer ihr wollt und selbst entscheiden, was ihr machen wollt. Zum Beispiel ob ihr der Kampagne folgt, die ein etwa 35-stündiges Erlebnis sein wird und voller Geschichten und Charakteren strotzt, die wirklich menschlich sind und mit denen man sich emotional verbunden fühlen kann.

Dabei handelt es sich natürlich nur um einen geschätzten Wert von Shely und dieser bezieht sich erfahrungsgemäß lediglich auf den ersten Durchlauf. Bei späteren Charakteren dürfte die Spielzeit der Kampagne ein Stück kürzer ausfallen.

Nur zum Vergleich: Für Diablo 3 mitsamt Erweiterung benötigt man beim ersten Mal etwa 20 bis 25 Stunden, um die Geschichte abzuschließen. Mit 35 Stunden würde Diablo 4 hier also noch einmal zehn Stunden länger ausfallen.

Das Maximallevel: 100 ist eure Zahl

Wenn ihr nach den geplanten 35 Stunden den Abspann sieht, dann seid ihr aber mit eurem Charakter noch lange nicht am Ende. Laut Shely werdet ihr dann etwa Level 45 sein und könnt euch in Richtung Endgame bewegen - und das Maximallevel liegt deutlich höher. Genauer gesagt ist erst auf Stufe 100 Schluss, wie Fergusson und Shely im Interview erwähnen.

Für Diablo 4 wagt Blizzard durchaus einige große Änderungen. Welche das sind und wie die Entwickler damit die Wünsche der Fans erfüllen wollen, fassen wir euch in unserer Analyse zusammen:

Wie lange es dauern wird, einen Charakter auf die Maximalstufe zu bringen, haben die beiden aber nicht im Interview verraten. Vermutlich werdet ihr jedoch einiges an zusätzlicher Spielzeit investieren müssen, um irgendwann einen Helden auf das maximale Level zu bringen.

Hilfreich werden hier dann die verschiedenen Endgame-Inhalte sein, darunter das Paragon-System, die Nightmare-Dungeons und ein neues Kopfgeld-System namens Tree of Whispers . Zudem könnt ihr auch wieder die Schwierigkeit anpassen, so dass sich Feinde in etwa auf eurem Stärkeniveau befinden. Mehr Details dazu will das Team aber erst in naher Zukunft verraten.

Über 30 Stunden für eine Diablo-Kampagne: Ist das nach eurem Geschmack oder könnte es für euch auch ruhig kürzer sein? Schreibt uns doch eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!