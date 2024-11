Diablo 4: Blizzard deutet baldigen Spiritborn-Nerf an, doch die Spieler trauen dem Braten nicht

In Season 6 von Diablo 4 ist der Spiritborn die mächtigste Klasse.

Ob in der Open World oder im Spiel in der Gruppe, wer gerade in Diablo 4 unterwegs ist, trifft stets auf den Spiritborn. Das ist zum einen nicht verwunderlich, da viele die neueste Klasse gerne ausprobieren wollen, liegt zum anderen aber auch daran, dass der Geistgeborene die meisten anderen Klassen in den Schatten stellt.

Balance-Patch - inklusive Spiritborn-Nerf?

Wie Diablos Community Director Adam Fletcher auf X verriet, wird es in einem Mid-Season-Update auch um die Balance zwischen den einzelnen Klassen gehen. Dazu ist ein kleiner Stream geplant, in dem näher auf die Änderungen eingegangen werden soll. Ein konkretes Datum gibt es dafür bisher nicht.

Fletcher reagierte auf den Beitrag eines Spielers und dessen Aussage, dass der Spiritborn »offensichtlich« diese Season nicht mehr »repariert« wird. Steckt darin ein Hinweis, dass der Klasse die Krallen gestutzt werden? Die Spieler glauben nicht daran.

Bei dem letzten »Nerf« des Spiritborn handelte es sich um einen Bugfix des Evade-Builds:

1:31 Evade Spiritborn in Diablo 4: Wir zeigen euch, wie stark der schnellste Build generft wurde

»Hoffe, sie räumen wenigstens bei den Bugs auf«

Im Reddit wird ausgiebig darüber diskutiert, ob der Nerf für den Spiritborn kommt. So richtig glaubt daran aber niemand, doch viele hoffen, dass Bugs, welche die Klassen so stark machen, gefixt werden.

Nutzer Mosaic78 schreibt, dass er wirklich hofft, Blizzard räumt bei den Spritborn-Bugs auf. Decadent-Dragon glaubt jedoch, dass da keine Chance besteht, da die Leute »sonst sterben wie die Fliegen«.

Redditor beepab erinnert an eine Umfrage auf X von Diablos Game Director Rod Fergusson. Dieser wollte wissen, ob Spieler es vorziehen würden, dass Blizzard den Spiritborn fixt oder die Klasse lässt, wie sie ist. Von über 10.000 Spielern, die abstimmen, wollten 63 Prozent die Bugs behalten.

Fergusson betonte allerdings, dass er nur ein Stimmungsbild haben wollte und aus der Abstimmung nicht zwangsweise eine Konsequenz folgt. Er sprach bewusst von einem Fix und keinem Nerf.

Mit dem angekündigten Mid-Season-Patch ist übrigens erst Mitte Dezember zu rechnen. Die Seasons in Diablo 4 dauern etwa drei Monate, die aktuell 6. Season startete am 8. Oktober 2024. Möglicherweise gibt Blizzard bis dahin weiter Einblicke in die geplanten Änderungen, wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.