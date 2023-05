Diablo 4: Diesen Twitch Drop bekommt ihr nur, wenn ihr Streamern Geld gebt

Das Twitch-Programm für Diablo 4 lässt euch in die Tasche greifen.

Der Countdown bis zum Release von Diablo 4 am 6. Juni tickt runter, die Fans können es kaum noch erwarten - und immer wieder flammen Diskussionen über die Bezahl-Politik des Action-Rollenspiels auf. Was es mit den Pay2Win-Vorwürfen auf sich hat, dröselt euch unser Diablo-Experte Dennis in seiner Analyse auf.

Auf Reddit tauchen nun Leaks des Twitch-Programms für Diablo 4 auf - und das sorgt bei Fans erneut für Kopfschütteln.

Echtgeld für Twitch-Drop

Laut dem Leak plant Blizzard vom 5. Juni bis zum 2. Juli eine Streamer-Kampagne. In diesem Zeitraum könnt ihr teilnehmende Streamer-Kanäle anschauen und den exklusiven Primal Instinct Mount abstauben. Allerdings nur, wenn ihr zusätzlich in eure Taschen greift.

Das Reittier gibt es nämlich nur, wenn ihr zwei Streamern ein Abo schenkt. Das sind zweimal 5,99 Dollar oder 3,99 Euro in Deutschland, also etwa 12 Dollar beziehungsweise 8 Euro für einen Reittier-Skin. Wie das Pferd aussieht, könnt ihr in folgendem Reddit-Post sehen (klickt dafür einfach auf »Weiterlesen« und scrollt etwas nach unten):

Link zum Reddit-Inhalt

Community zeigt sich wenig begeistert

Ähnliche Aktionen gab es schon bei WoW oder Final Fantasy 14, wo ein oder mehrere Abos Voraussetzung für den Twitch-Drop waren. Die Kommentare unter dem Reddit-Post sprechen aber auch diesmal eine klare Sprache: Die Fans sind nicht begeistert.

Die Streamer-Kampagne stößt bei Spielerinnen und Spielern auf Unverständnis und kaum jemand scheint bereit zu sein, das Geld für einen Skin auszugeben, der den meisten nicht mal gefällt. Einige sehen darin zumindest eine gute Möglichkeit, um kleinere Kanäle zu unterstützen. Welche Streamer sich aber für das Twitch-Programm qualifizieren und letztlich an der Aktion teilnehmen können, ist noch nicht klar.

Was sagt ihr zu dem kostenpflichtigen Twitch-Drop? Gefällt euch der Primal Instinct Mount? Und falls ja, würdet ihr dafür zwei Twitch-Abos zahlen? Was haltet ihr generell von derartigen Kampagnen? Findet ihr es gut, dass ihr damit Creator unterstützen könnt? Oder habt ihr wie die Mehrheit der Reddit-User kein Verständnis für diese Aktion? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!