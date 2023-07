Diablo 4: Verderben sich die Fans selbst den Spaß? Diskussion entbrennt auf Reddit

Ist das Diablo-Reddit ein Bossgegner, der einem die Spielfreude rauben will? Darüber wird gerade diskutiert.

Mit dem letzten großen Patch 1.1 sieht sich Diablo 4 heftiger Kritik vieler Spielerinnen und Spieler ausgesetzt. Während es davor schon Unzufriedenheit ob des abwechslungsarmen Endgames oder der Klassenbalance gab, wurde das Rollenspiel nun sogar laut Teilen der Community ruiniert.

Manchen Fans geht allerdings inzwischen das eigene Subreddit auf den Keks. Ein Post äußert sogar die Meinung, man könne nur Spaß am Rollenspiel haben, wenn man das ganze Subreddit ignoriert. Diese Ansage führt zu einer größeren Diskussion.

Was sagen die Fans?

Der inzwischen von den Moderatoren entfernte Post eröffnete mit dem Titel: Wie hat man Spaß in Diablo 4? Indem man nicht auf Reddit schaut. Der genervte Fan erklärte, dass er das neue Diablo eigentlich gerne mag, aber ihm die vielen negativen Posts im Subreddit den Spaß verderben würden.

In den Kommentaren zeigen viele Spielerinnen und Spieler Verständnis für die Sichtweise, allerdings gibt es auch Kritik. Einer der beliebtesten Kommentare stammt von Lionheart0179:

Das Endgame braucht mehr Substanz, aber ja, ich genieße das Spiel. Viele der Beschwerden sind gerechtfertigt, aber heilige Sch****, es sind immer die sieben selben Sachen, die immer wieder hier gepostet werden.

Lionheart scheint damit eine Mehrheit zumindest der Spielerinnen und Spieler zu vertreten, die mit dem Post interagieren. Den meisten Fans erscheint ein Großteil der Kritik berechtigt, doch wollen sie nicht dasselbe immer wieder lesen.

Der User patrincs ist dagegen der Meinung, dass vor allem ein falscher Umgang mit dem Spiel für Frustration sorgt, und rät :

Die echte Antwort: Spiel bis du dich langweilst und leg Diablo 4 dann drei Monate zur Seite.

Zustimmung erhält er unter anderem von Jemima_Snuggleduck:

Ernsthaft, er hat da einen Punkt. Das Spiel spielt sich gerade sehr gut, und eignet sich großartig für einige hundert Stunden Unterhaltung für neue Spielerinnen und Spieler. Leute, die schon ausgebrannt sind, müssen sich das vor allem selbst anlasten.

Spurious_Blonde widerspricht dagegen deutlich der Annahme, das Reddit anderen den Spaß ruiniere:

Nein, Reddit hat nicht meine Meinung über Diablo 4 geformt. Ich habe es bereits deinstalliert aber ich bin immer noch enttäuscht davon, also komme ich hierher, um mit allen anderen zu meckern. Ich habe zehn Jahre gewartet, um kein Endgame zu bekommen und meine Zeit zu verschwenden. Nein Danke, das Spiel macht keinen Spaß, Reddit hat es nicht mehr oder weniger gut gemacht.

Auch dieser Meinung stimmen einige Spielerinnen und Spieler zu. Sie stören sich auch vor allem am Endgame und wollen ihrer Enttäuschung Ausdruck verleihen.

Was haltet ihr von der Diskussion um die Stimmung im Subreddit? Glaubt ihr, dass die vielen negativen Posts die Frustration der Spielerinnen und Spieler noch verstärken? Seid ihr vielleicht selbst dort aktiv? Wie nehmt ihr in diesem Fall die Stimmung wahr, und könnt ihr die Argumente nachvollziehen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!