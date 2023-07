Die Kritik an Diablo 4 wirkt plötzlich ganz anders, wenn man diesen 23 Jahre alten Foren-Post liest

Auch Diablo 2 sah sich kurz nach Release teils harscher Kritik ausgesetzt.

Wer aktuell nur einen eher oberflächlichen Blick über Kommentare und Meinungen zum aktuellen Zustand von Diablo 4 schweifen lässt, könnte auf die Idee kommen, dass der Titel bei einem nicht gerade kleinen Teilen der Spielerschaft recht schlecht dasteht. Dabei gehört harsche Kritik Einzelner, die mitunter weite Kreise zieht, zur Serie, wie Dämonenschergen zum Abendmahl vom Höllenfürsten.

Ein 23 Jahre alter Forenpost, der mit Diablo 2 hart ins Gericht geht, eröffnet gleich mehrere interessante Perspektiven auf die Akzeptanz eines neuen Teils der Serie. Wir öffnen hier mal die Türen zu zweien und finden eine wahrscheinliche Wahrheit, die Hoffnung auf eine glorreiche Zukunft von Diablo 4 weckt.

Früher war doch alles besser, oder?

In dem besagten Post werden Diablo 2 allerlei Dinge von schlechter Technik, miserablen Servern bis hin zu an sich nur vom Vorgänger kopierten Gameplay an den Kopf geworfen. Letztendlich meint der Autor, jeder solle einfach den Kauf vermieden und Diablo 1 weiterspielen.

Dass diesem Rat wohl kaum jemand gefolgt ist und mindestens die Schwere der Kritik schlicht Unsinn ist, hat der bis heute fortbestehende legendäre Status von Diablo 2 überdeutlich gezeigt. Was heißt das jetzt für Diablo 4?

In den kritisierten Punkten steckt ja zumindest ein Fünkchen Wahrheit. Und das offenbart: Im Vergleich zur Veröffentlichung von Diablo 2 und allen voran 3 steht der jüngste Serienteil geradezu königlich da. Vor allem das Battle.net zeigt sich robust wie noch nie in seiner Geschichte. Hier hat Blizzard auf alle Fälle dazugelernt. Und auch technisch war noch kein Serienteil derart auf Höhe der Zeit, wie der rund um den Kampf gegen Lilith.

Das Beste kommt zum Schluss

Der obige Forenpost wurde übrigens auch schon zum Release von Diablo 3 vor mehr als zehn Jahren herangezogen. Darunter findet sich ein inzwischen auch sehr alter, aber immer noch interessanter Kommentar, der auch mit Bezug auf Diablo 4 Sinn ergibt. Auch wenn es wohl den mit Abstand reibungslosesten Blizzard Release seit einem Jahrzehnt erleben durfte.

Landläufig herrscht das Bild, dass Blizzard zu Release perfekte Spiele veröffentlicht, da sie ja ihrer ´wenn-es-bereit-ist´ Philosophie folgen. Das ist aber nicht so. Sie releasen Spiele, wenn sie Spaß machen, arbeiten dann aber stetig weiter an ihnen, bis sie wahrlich poliert sind. Reddit-User IceHaku

In der Erinnerung der Gamerschaft bleibt letztendlich diese finale Version hängen, wogegen sich dann der Nachfolger geradezu stemmen muss. Dies traf auf alle Fälle bei Diablo 3 zu. Der vierte Teil hatte es hier dank des arg umstrittenen Diablo 3 recht einfach, die Gunst der Massen zu gewinnen.

Wer nun gemeinsam mit Größen des Gaming-Journalismus noch zurück und zugleich in die Zukunft der Videospiele blicken möchte, sollte sich diesen spannenden Talk nicht entgehen lassen.

Und wer wissen möchte, was Blizzard laut Action-Rollenspiel Experte André Baumgartner anstatt der aktuellen Season 1 hätte bringen können, um Diablo 4 wirklich einen Schritt voranzubringen, liest seine Kolumne.

Was meint ihr? Könnt ihr unserer Argumentation folgen, und seht ihr vielleicht noch ganz andere Lehren, die der 23 Jahre alte Forenpost im Rückblick bietet? Kennt ihr noch andere Forenthreads, die in der Diablo-Community geradezu einen Kultstatus erlangt haben? Und denkt einmal zurück: Fühlt sich Diablo 4 für euch besser an als Diablo 3 und 2 zu diesem Zeitpunkt ihres Lebenszyklus? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!