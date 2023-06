Desaster in Diablo 4: Vierjähriger bringt Hardcore-Charakter seines Vaters um

Ein Vater hat seinen mühsam großgezogenen Charakter an sein mühsam großgezogenes Kind verloren.

Lasst euer vierjähriges Kind bloß nicht Diablo 4 spielen! Nicht nur, da diese düstere Welt voller Dämonen, Blut und Krieg sicher nichts ist, was ein Kind in diesem Alter sehen sollte. Wenn ihr Pech habt, ruiniert euer Nachwuchs auch noch hundert Stunden an intensivem Hardcore-Grind.

Zumindest ist genau das einem Vater widerfahren, der seine Geschichte auf Reddit teilte. Dort erklärt er, dass er einen Hardcore-Helden bis auf Level 80 hieven konnte, bevor der Charakter von seinem vierjährigen Kind in den Tod geführt wurde.

Nur kurz Essen machen

In den Kommentaren geht der Post-Ersteller namens Nok genauer darauf ein, was eigentlich vorgefallen ist. So ließ er wohl das Spiel an seinem PC offen, während er der Familie ein paar Tacos anrichten wollte. Doch als er dann zu seinem Schreibtisch zurückkam, hatte sein vierjähriges Kind den Hardcore-Helden bereits auf dem Gewissen.

Zur Erinnerung: Hardcore-Charakter haben nur ein einziges Leben! Wenn ihr einmal damit draufgeht, ist euer gesamter Fortschritt für immer verloren und ihr müsst komplett von vorne anfangen. Nok hatte sogar schon bis auf Level 80 hochgespielt, was gut und gerne 100 Stunden dauern kann. Außerdem schreibt er, dass er kurz davor war, sämtliche Renown-Belohungen einzustreichen.

Immerhin wird er allerdings ein paar der freigeschalteten Belohnungen wie dadurch verdiente Skillpunkte auch bei einem neuen Charakter noch einsetzen dürfen.

Der Vater nimmt's sportlich

In den Kommentaren erfreuen sich viele andere User an diesem Unglück und auch Nok nimmt es sportlich. Zwar beteiligt er sich an den amüsanten Bestrafungs-Vorschlägen der Community, wie etwa dem Kind statt Dino-Nuggets nur normale Nuggets zu kaufen oder es auf eine Brokkoli-Diät zu setzen.

In Wahrheit nimmt er diesen Vorfall seinem Kind nicht übel und sieht auch ein, dass es sein eigener Fehler war. Immerhin hat er jetzt auch gelernt, wie über das Tastenkürzel Windows-Taste + L der Computer ohne großen Aufwand gesperrt werden kann.

Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr schonmal auf ähnliche Weise einen Hardcore-Charakter verloren oder Erfahrung damit, wie leicht der eigene Nachwuchs Spielstände oder ganze Durchgänge zerstört? Schreibt es in die Kommentare!