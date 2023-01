Diablo 4: Warum es (vorerst) keine Set Items geben wird

Was ist nun eigentlich mit Set Items in Diablo 4? Diese Frage beschäftigt Diablo-Fans schon eine Ewigkeit. Wirklich klar hat sich das Entwicklungsteam bei Blizzard dazu lange nicht geäußert. Jetzt wurde aber in einem Interview mit Gamepressure verdeutlicht, was sie mit Sets in Diablo 4 vorhaben.

Diablo 4 zum Release ohne Set Items

Es hat sich schon ein wenig angebahnt. Immerhin war in den Quartalsupdates selten von Sets die Rede und auch in der letzten spielbaren Version konnten wir kein einziges Set Item aus den blutigen Überresten unserer Feinde looten.

29:21 Diablo 4: Maurice hat es gespielt und ist begeistert

Nun steht aber offiziell fest, dass es zum Release keine Sets in Diablo 4 geben wird. Der Grund dafür ist laut Game Director Joe Shely, dass das Team eigentlich viel mehr für Sets geplant hatte. Man wollte nicht einfach nur das alte System aus Diablo 2 übernehmen, aber Sets auch nicht so machen, wie sie in Diablo 3 waren. Diese Überarbeitung kostete wohl Zeit und so wurden die Sets fürs Erste aus dem Action-Rollenspiel gestrichen.

Sets sind ein spannender Fall, denn als wir das Spiel entwickelten, merkten wir, dass wir Sets in eine neue Richtung entwickeln können. Aber wir haben etwas mehr Zeit gebraucht, um sie so ins Spiel zu bringen, dass sie gut mit dem Rest von Diablo 4 zusammenspielen. Deshalb wird es zum Launch keine Sets in dem Spiel geben. Joe Shely - Game Director

Diablo 4 setzt weiterhin auf Items in unterschiedlichen Seltenheitsstufen, die jeweils von Farben repräsentiert werden. Je höher die Seltenheit, umso mehr Eigenschaften kann ein Gegenstand mitbringen. Legendäre Gegenstände können dann sogar spezielle Vorteile bieten, die sich außerdem zwischen Items hin und her tauschen lassen. Noch mächtiger sind da nur einzigartige Items, die aber unveränderbar sind. Set Items hätten eine weitere Kategorie werden können, fallen nun aber raus. Vorerst.

Noch mehr über das Item-System und wie sich Diablo 4 überhaupt spielt, erfahrt ihr in unserer umfangreichen Titelstory:

59 31 Mehr zum Thema Diablo 4 eine Woche lang gespielt: Grandios und doch nicht perfekt

Set Items kommen später

In Diablo 3 wurden Sets irgendwann zum Problem, da jeder Build eher von einem guten Set als von einer klugen Zusammenstellung von Skills und Gegenständen abhängig war. Trotzdem ist die Idee hinter Sets eigentlich eine gute und hat ja auch bereits in Diablo 2 eine Rolle gespielt. Bedarf nach Sets wäre also durchaus da.

Deshalb will Blizzard Sets auch nicht komplett abschreiben. Das Team braucht aber einfach mehr Zeit. Glücklicherweise ist Diablo 4 als Service-Spiel geplant, das regelmäßig aktualisiert wird. Diese Chance wollen sie nutzen, um Sets nach dem Launch einzubauen.

Wir denken, dass Sets ziemlich cool sind und wollen sie richtig hinkriegen. Das ist also etwas, das wir uns für den Live-Service ansehen. Joe Shely - Game Director

Wie lange wir nach dem Release am 6. Juni auf die Sets warten müssen, ist noch komplett offen. Aber es wird sehr spannend zu sehen, was sich das Team für diese Items ausgedacht hat. Ganz ähnlich verfährt Blizzard übrigens auch mit Runen, die ursprünglich geplant waren, nun aber zum Release nicht enthalten sind.

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Was haltet ihr von den Set-Items? Wollt ihr sie unbedingt im Spiel haben oder hat euch Diablo 3 das System verleidet? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr darüber denkt!