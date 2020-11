Seit der sehr aufsehenerregenden und von den Fans nicht gerade positiv aufgenommenen Ankündigung von Diablo Immortal im Jahr 2018 wurde es relativ still um den Mobile-Ableger des Hack-and-Slay-Rollenspiels. Doch wie der Entwickler jetzt bekannt gibt, werden die ersten Tests »bald« starten.

Das erklärte der Präsident und Chief Operating Officer von Blizzard, Daniel Alegre, in einer Telefonkonferenz vom 29. Oktober. Ein genaues Datum für die kommende Testphase nennt er zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht.

Die ersten regionalen Tests waren ursprünglich bereits für Mitte 2020 geplant, wurden offenbar jedoch verschoben. Es ist davon auszugehen, dass Blizzard den Titel probeweise zunächst in kleineren Ländern verfügbar macht, eh auch größere Märkte wie Deutschland oder die USA folgen.

Seit der Erstankündigung des Spiels hat sich einiges getan. Im August 2020 offenbarte ein neuer Gameplaytrailer von der chinesischen Spielemesse ChinaJoy zahlreiche Änderungen am Benutzerinterface, der Grafik und auch dem Koop-Gameplay. Zudem konntet ihr mit Baal einen alten Bekannten wiedersehen.

Was ist eigentlich mit Diablo 4?

Derweil gehen bei Blizzard die Arbeiten am mit Spannung erwarteten vierten Teil der Original-Serie weiter. Das Hack & Slay soll düsterer werden als der Vorgänger, außerdem bekommt Diablo 4 eine Shared World samt Online-Zwang. Bei der Entwicklung sucht Blizzard neuerdings die Nähe zu den Fans - das hat einerseits Vorteile, andererseits verfällt die Firma auch wieder in alte Muster, wie euch Plus-Redakteur Peter Bathge in seiner Diablo-4-Analyse erklärt: