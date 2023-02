Diablo 4 im März vor Release spielbar: Zwei Beta-Termine solltet ihr euch freihalten

Nicht nur Vorbesteller dürfen schon im März die Pforten zur Hölle aufstoßen. Auch alle anderen können in diesem Monat ein Wochenende lang in Diablo 4 verbringen. Über ein Monat, bevor das Action-Rollenspiel im Juni erscheint.

Sehr lange hielt sich Blizzard mit Informationen zu einer Beta rund um Diablo 4 zurück. Jetzt hat das Studio aber endlich den Vorhang fallen lassen und enthüllt, wann ihr in die Beta dürft und was euch darin erwartet.

Closed Beta und Open Beta starten im März

Blizzard hat direkt zwei unterschiedliche Betas für Diablo 4 angekündigt. Eine Beta ist exklusiv für all jene gedacht, die Diablo 4 vorbestellt haben oder auf anderem Wege an einen Beta-Code gelangt sind. Doch selbst wenn ihr nicht dazugehört, müsst ihr nicht lange auf eure Gelegenheit warten, denn es wird auch eine offene Beta geben, bei der alle mitmachen dürfen.

Details zur Closed Beta

Wann läuft die Beta? Vom 17. bis 19. März 2023

Vom 17. bis 19. März 2023 Wer kann mitmachen? Vorbesteller und jene, die einen Beta-Code besitzen

Vorbesteller und jene, die einen Beta-Code besitzen Für welche Plattformen? PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4

Details zur Open Beta

Wann läuft die Beta? Vom 24. bis 26. März 2023

Vom 24. bis 26. März 2023 Wer kann mitmachen? Ausnahmslos alle!

Ausnahmslos alle! Für welche Plattformen? PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4

Inhaltlich sind beide Betas deckungsgleich. Demnach werdet ihr beiden Fällen den Prolog und das erste Gebiet von Diablo 4 ausführlich erkunden können. Insgesamt könnt ihr euren Charakter bis Level 25 hochstufen. Noch mehr Informationen rund um die Beta und ihre Inhalte findet ihr in unserer großen Übersicht:

128 7 Diablo 4: Open Beta Was bisher zu Start, Inhalt und Co. bekannt ist

Oder ihr schaut in Maurice' Fazitvideo, das auf einer ganz ähnlichen Version basiert, wie diejenige, die ihr im März dann selbst ausprobieren könnt:

29:21 Diablo 4 - Vorschau-Video: Verdammt, Diablo 4 macht richtig Spaß!

Livestream mit dem Entwicklungsstudio

Neben den Startzeiten für die Beta kündigte Blizzard heute außerdem einen Entwicklungs-Livestream an, in dem sie sich zusammensetzen und ein wenig über die Entstehung von Diablo 4 plaudern. Der Stream soll am 28. Februar um 20 Uhr abends stattfinden. Mit dabei sind World Designer Art Peshkov, System Designer Meng Song und Game Director Joe Shely.

Im Details möchten die drei über die Festungen sprechen, ein wenig darüber, wie das Rüstungssystem in Diablo 4 funktioniert und natürlich auch darüber, was in der Beta so steckt. Zuschauen könnt ihr über den offiziellen Diablo-Kanal auf Twitch oder YouTube.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Diablo 4 vorbestellt, um in die Beta zu kommen, oder freut ihr euch eher auf die offene Beta? Vielleicht habt ihr auch gar kein Interesse, Diablo 4 vor dem Release zu spielen. Schreibt uns eure Gedanken dazu in die Kommentare!