Nach Diablo 4 kommen noch zwei neue Spiele, für die ihr weder PC noch Konsole braucht

Ein höllisch gutes Buch? Das bleibt abzuwarten, Fakt ist: Diablo gibt's bald auch als Regelwerk für die analoge Welt.

Diablo 4 befindet sich derzeit in Videospielkreisen wieder in aller Munde. Der Hauptgrund: Das frisch angekündigte Addon Vessel of Hatred . Aber auch die Anfang 2024 startende Season 3 samt Leaderboards und neuem Dungeon The Gauntlet standen auf der jüngst stattgefundenen BlizzCon im Rampenlicht.

Diablo findet bald aber auch analog statt. Um dem Fürsten der Hölle und seinen finsteren Dämonenschergen die Visage zu Brei zu kloppen, müsst ihr demnächst also weder PC noch Konsole einschalten. Strom sparen und die Welt retten, schöne Kombi, nicht wahr?

Ein Tabletop-Spiel samt passendem RPG-Regelwerk machen's möglich. Wir haben alle Infos für euch.

Die Welt von Diablo neu entdecken

Auf der BlizzCon hat der Tabletop-Spezialist Glass Cannon Unplugged angekündigt, mit der Genehmigung von Blizzard an einer Umsetzung zu arbeiten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Hersteller hat sich in Spielerkreisen bereits einen Namen mit anderen Tabletop-Umsetzungen bekannter Titel gemacht, unter anderem Frostpunkt und Dying Light. Nun soll das Action-Rollenspiel von Blizzard in diese Riege hinzustoßen. Die offizielle Spielbeschreibung lautet:

Das Diablo-Rollenspiel wird die Ober- und Unterwelt von Sanktuario weiter erforschen und Abenteuer über und unter der Erde mit den von den Fans geliebten Mechanismen ermöglichen.

Der Preis und ein genauer Release sind noch nicht bekannt. Das hat auch einen Grund, denn vor der Produktion steht noch eine Kickstarter-Kampagne aus, um die notwendige Finanzierung sicherzustellen. Glass Cannon Unplugged peilt für die Markteinführung aber 2024 an. Passend, denn da soll bekanntlich auch das Addon für Diablo 4 erscheinen:

0:46 Diablo 4 kündigt im Teaser das erste Addon mit komplett neuer Klasse an

Als Begleiter zum Tabletop-Spiel fungiert das RPG-Regelwerk, das sich thematisch an Diablo 4 orientieren soll:

Das RPG und das Brettspiel werden sich gegenseitig mit austauschbaren Spielkomponenten, gemeinsamem Zubehör und ergänzenden Erweiterungen mit übergreifenden Ereignissen in einer vollständig integrierten Produktlinie unterstützen.

Auf der offiziellen Website zum Tabletop-Spiel habt ihr die Möglichkeit, euch für Benachrichtigungen rund um die Kickstarter-Kampagne anzumelden. Und wenn euch jetzt das Diablo-Fieber gepackt hat, haben wir hier lindernde Arznei:

Habt ihr Interesse an dem frisch angekündigten Tabletop-RPG samt passendem Regelwerk zu Diablo? Oder tummelt ihr euch lieber weiterhin exklusiv in den digitalen Weiten von Sanktuario? Welches Thema rund um Diablo 4 interessiert euch derzeit am meisten? Das Addon, Season 3 oder gar nichts davon? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!