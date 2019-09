Es geht endlich los! Am heutigen Dienstag, den 10. September erscheint die Demo von FIFA 20. Das hat EA Sports offiziell via Pressemitteilung bekannt gegeben.

Wir klären in diesem Artikel, ab welcher Uhrzeit ihr genau loskicken könnt, welche Modi spielbar sind und welche Teams in der kostenlosen Test-Version von FIFA 20 zur Verfügung stehen.

Um welche Uhrzeit erscheint die FIFA 20 Demo?

Das steht noch nicht offiziell fest. Voraussichtlich geht die Demo allerdings um 16 Uhr deutscher Zeit an den Start.

Zumindest rechnen wir mit dieser Uhrzeit, denn in den letzten Jahren erschien die Demo bei FIFA 19, FIFA 18 und Co. immer zu einem ähnlichen Zeitpunkt für alle PC-Spieler in Origin, für alle PS4-Nutzer im PlayStation Network und für Xbox-Spieler im Xbox-Store.

Welche Spielmodi stecken in der FIFA 20 Demo?

Anstoß und Volta Football stehen in der Demo zum Probezocken zur Verfügung. Hier ein paar Infos zu den beiden Modi:

Anstoß : Hier können wir in ganz normalen Fußball-Partien mit einer Halbzeitlänge von 4 Minuten offline gegen den PC oder gegen Freunde antreten.

: Hier können wir in ganz normalen Fußball-Partien mit einer Halbzeitlänge von 4 Minuten offline gegen den PC oder gegen Freunde antreten. Volta Football: Dieser neue Modus bringt Straßen- und Hallenfußball zurück und ist eine der größten Neuerungen von FIFA 20. Ähnlich wie in den alten FIFA-Street-Spielen treten wir darin auf kleineren Straßenplätzen und kleineren Teams an, etwa 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5. Was genau wir in der Demo von Volta zu sehen bekommen, steht aber noch nicht fest.

Welche Teams sind in der Demo spielbar?

Auch das hat EA Sports noch nicht offiziell bekanntgegeben. Unbestätigten Gerüchten und Leaks zufolge stehen aber die folgenden 10 Mannschaften zur Auswahl:

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

Liverpool

Manchester City

Paris Saint-Germain

Real Madrid

AS Rom

Club América

Los Angeles FC

Vissel Kobe

Welche Teams gibt es in der Vollversion? Alle Ligen und Mannschaften von FIFA 20, nur Juve fehlt

Download: Woher bekomme ich die FIFA 20 Demo?

Je nach Plattform findet man die Test-Version in drei verschiedenen Stores:

PC-Spieler finden die Demo bei Origin

finden die Demo bei Origin PS4-Spieler finden die Demo im PlayStation Network

finden die Demo im PlayStation Network Xbox-Spieler finden die Demo im Xbox Store

finden die Demo im Xbox Store Switch-Spieler haben Pech, denn die Test-Version erscheint zumindest vorerst noch nicht auf der Nintendo-Konsole.

Wie kommt man an die Vollversion? FIFA 20 mit Demo, Vorbestellen und EA Sports früher spielen

Systemvoraussetzungen für die FIFA 20 Demo

Die Systemanforderungen von FIFA 20 sind schon seit dem Reveal auf der E3 bekannt. Wir gehen davon aus, dass sie genauso auch für die Demo gelten.

Minimale Systemvoraussetzungen für FIFA 20

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

Prozessor: Intel Core i3-2100 oder AMD Phenom II X4 965

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GTX 660 oder AMD Radeon HD 7850

Grafikkartenspeicher: 2 GB Video-RAM

Festplatte: 50 GB freier Speicherplatz

Empfohlene Systemvoraussetzungen für FIFA 20

Betriebssystem: Windows 10 - 64-Bit

Prozessor: Intel i3 6300T oder AMD Athlon X4 870K

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 670 oder AMD Radeon R9 270X

Grafikkartenspeicher: noch nicht angegeben

Festplatte: 50 GB freier Speicherplatz

