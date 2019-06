EA Sports hat schon vor dem Beginn der EA Play Show auf der E3 das neue FIFA 20 offiziell vorgestellt! Die prominenteste Neuerung von FIFA 20 wird ein neuer FIFA-Street-Modus namens VOLTA Football. In einem ersten Trailer sehen wir zwar auch einige Szenen vom ganz normalen Fußball auf dem großen, grünen Rasen, vor allem stellt das anderthalb Minute lange Video den neuen Modus vor.

Was ist Volta Football? Laut der offiziellen Homepage von EA Sports soll dieser Modus »den Fußball zurück auf die Straßen bringen«. In dem Modus erstellen wir uns einen eigenen Spieler oder eine Spielerin inklusive Outfit, Frisur, Tattoos und natürlich eigenen Jubelposen.

Eigener Story- und Karrieremodus für Volta: Man kann in einem einfachen, schnellen Spiel und in Online-Ligen antreten. Zudem bekommt Volta einen eigenen Story-Modus und offenbar eine Art Karrieremodus (so verstehen wir zumindest die Infos von EA) namens Volta World, in dem man sich ein eigenes Team aufbaut.

Spielbar sind 5 verschiedene Varianten von Volta:

3 gegen 3 ohne Torwart

4 gergen 4

4 gegen 4 ohne Torwart

5 gegen 5

professionelles Futsal

Außerdem können wir auf verschieden großen Plätzen spielen, zum Beispiel in msterdam, einem Londoner Hinterhof oder auf einem Hochhausdach in Tokyo. Manche Spielorte bieten dabei Banden, andere wiederum nicht. Wie im Trailer zu sehen ist, können wir offenbar auch haufenweise Tricks und schicke Ballstafetten durchführen, um Gegner auszutricksen.

FIFA Street und Hallenmodus in einem

FIFA 20 bietet also sowohl FIFA Street als auch einen Hallenfußball-Modus, und den wünschen sich Fans bereits seit über 20 Jahren, denn einen Hallenmodus gab es zuletzt in FIFA 98.

Vom Rest des Spiels sehen wir im ersten Trailer aber noch so gut wie gar nichts. Wir wissen also noch nicht, welche Neuerungen EA Sports sich dieses Jahr für Ultimate Team, Karrieremodus, Pro Clubs und den Story-Modus The Journey ausgedacht hat. Auf der EA Play Show der E3 2019 erwarten wir am Abend des 8. Juni aber noch eine umfangreiche Präsentation von FIFA 20. Möglicherweise erfahren wir da also mehr. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

FIFA 20 erscheint am 27. September 2019 auf PC und Konsole.