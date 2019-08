In den letzten Jahren hatte EA Sports den Karrieremodus der FIFA-Spiele noch sträflich vernachlässigt. Dieses Jahr bekommt FIFA 20 aber endlich mal wieder eine ordentliche Portion an Neuerungen für die Trainerkarriere spendiert.

Erstmals können wir auch eine Trainerin spielen, außerdem gibt es neue Pressekonferenzen und jede Menge Bugfixes. Wir listen für euch alle Neuerungen aus dem Karrieremodus von FIFA 20 auf.

Alle Neuerungen des Karrieremodus in FIFA 20

Die Entwickler von EA Sports haben sowohl die Trainer- als auch die Spielerkarriere in den folgenden vier Punkten überarbeitet und verbessert:

Erstmals Trainerinnen und bessere Customization

Zum aller ersten Mal in der FIFA-Geschichte können wir in FIFA 20 auch einen weiblichen Charakter in der Trainerkarriere steuern. Die weiblichen Avatare unterscheiden sich außer durch ihr Äußeres aber offenbar in keiner Weise von ihren männlichen Kollegen, sprich wir können mit einer Trainerin genauso die Champions League gewinnen wie mit einem Trainer. Kleine Zusatzinfo: Frauen als Trainerinnen von Herren-Fußballmannschaften sind zwar noch nicht gerade weit verbreitet, aber die Französin Corinne Diacre coachte von 2014 bis 2017 zum Beispiel den französischen Zweitligisten Clermont Foot und gewann dabei auch den Preis als beste Zweitligatrainerin des Jahres 2015.

Außerdem bietet der Karrieremodus viel mehr optische Anpassungsmöglichkeiten für unsere Trainer. Vom Gesicht und Hautfarbe bis hin zu Kleidung und Kopfschmuck können wir deutlich präziser als früher festlegen, wie unser Trainer oder unsere Trainerin aussehen soll.

Neue Pressekonferenzen und Spieler-Gespräche

In Konferenzen sowohl vor als auch nach einem Spiel können wir als Trainer der Weltpresse (oder bei kleineren Vereinen der Lokalpresse) Rede und Antwort stehen. Außerdem sprechen wir in einem kleinen Nachrichten-System direkt mit unserern Spielern und gehen auf deren Vorderungen und Wünsche ein. Je nachdem, wie wir uns äußern, wird die Moral der gesamten Mannschaft oder einzelner Fußballer gesteigert oder gesenkt.

Moralsystem für die Spieler

Die Leistung unserer Fußballer hängt in FIFA 20 noch mehr von deren Fröhlichkeit ab. Ihre Moral steigt zum Beispiel durch mehr Spielzeit, gute Gespräche mit dem Trainer oder durch eine gute Teamleistung. Und je besser unsere Kicker gelaunt sind, desto mehr steigen ihre Attribute.

Dynamisches Spielerpotential

Welcher Spieler kann seine Attribute wie weit steigern? Können Ü32-Kicker nur noch schwächer werden? Diese Fragen stellten sich in den letzten Jahren immer wieder im FIFA-Karrieremodus. Künftig sollen sich die Potentiale unserer Fußballer auch während der Saison immer wieder anpassen. Je nachdem wie gut sie spielen, können sich junge Talente dadurch noch rasanter verbessern oder alte Profis vor ihrem Karriereende eher mal die aktuelle Form halten.

Weitere Änderungen & Bugfixes in der FIFA-Karriere

Die kompletten Patch Notes zum Karrieremodus von FIFA 20 findet ihr auf der offiziellen Homepage von EA. Hier haben wir für euch noch eine Auswahl der wichtigsten kleinen Verbesserungen und Fehlerbehebungen, die EA Sports vorgenommen hat.

5 Ligen erhalten ihr eigenes Menü-Design im Karrieremodus, und das sind die Bundesliga, die Premier League, die französische Ligue 1, die spanische LaLiga, und die amerikanische MLS.

Neue Hintergründe für Vertragsverhandlungen, damit man nicht immer im selben grauen Büro sitzt.

Die Marktwerte für Verteidiger wurden angehoben (in Anlehnung an jüngere Transfers wie zum Beispiel Harry Maguire, der für 87 Millionen zu Manchester United gewechselt ist).

Die Gegner-KI wurde verbessert, damit gegnerische Teams häufiger die beste Elf auf das Feld zu schicken.

FIFA 20 erscheint am 27. September für den PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Schon Mitte September rechnen wir außerdem mit dem Release der FIFA-20-Demo. Bis dahin erfahrt ihr alles wichtige zu den Neuerungen, dem Street-Modus Volta Football und Gameplay-Änderungen in unserem Artikel mit 13 wissenswerten Fakten zu FIFA 20.